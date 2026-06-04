Tecnoinox, Riccardo Giacomini nuovo ad: cambio al vertice dopo 40 anni

Nuovo assetto manageriale per Tecnoinox Srl, realtà specializzata da oltre 40 anni nelle attrezzature professionali per la ristorazione. L’azienda, presente in 48 Paesi e con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro, annuncia la nomina di Riccardo Giacomini come Amministratore Delegato, che subentra al padre Mario Giacomini alla guida operativa. Il passaggio rappresenta un’evoluzione naturale nel segno della continuità aziendale, con una visione orientata al rafforzamento della presenza sui mercati internazionali.

Riccardo Giacomini, nuovo amministratore delegato di Tecnoinox

Strategie future: formazione, sostenibilità e sicurezza sul lavoro

«Assumere la guida di Tecnoinox è per me un grande onore e una profonda responsabilità, sia verso la mia famiglia sia verso tutte le persone che lavorano in azienda,» ha dichiarato il nuovo Amministratore Delegato Riccardo Giacomini. «Il mio ringraziamento più grande va a mio padre per aver tracciato una strada fatta di affidabilità, qualità e visione, e a tutti i collaboratori per il costante supporto che mi hanno fornito in questi anni, fondamentale nel mio percorso di crescita. Il mio compito sarà quello di spingere l'azienda verso i traguardi più ambiziosi possibili, ma questo obiettivo è raggiungibile solo muovendoci insieme, come un unico team. Per questo motivo, le nostre prime linee d'azione per il futuro sono fortemente incentrate sulla formazione, sullo spirito di condivisione, sulla sostenibilità e sulla sicurezza sul lavoro, che considero la forma più alta di rispetto tra colleghi. Le sfide che ci attendono sono molte, ma l'ambizione è alta e la nostra squadra è forte: abbiamo tutte le pedine fondamentali per vincere insieme sul mercato globale».

Profilo di Riccardo Giacomini: competenze ingegneristiche e visione industriale

Laureato in ingegneria, il nuovo AD ha maturato un percorso professionale in contesti internazionali di alto livello, tra Imperial College London, Toyota Motor Europe e Toyota Motor Corporation. Le competenze spaziano dall’ingegneria aeronautica al lean manufacturing, fino agli strumenti di Computer-Aided Engineering (CAE). Questo background contribuisce a consolidare una leadership orientata all’efficienza produttiva e alla competitività nei mercati globali.

Evoluzione tecnologica e Industria 4.0 nella produzione Tecnoinox

Nel ruolo precedente di Direttore Tecnico, Riccardo Giacomini ha guidato una significativa evoluzione dell’offerta, introducendo soluzioni connesse tramite cloud, tecnologie avanzate per la cottura professionale e ottenendo certificazioni per l’accesso a mercati extra-Ue. Lo stabilimento produttivo ha inoltre adottato modelli di Industria 4.0, con un forte sviluppo dell’automazione industriale e un miglioramento concreto dell’efficienza operativa.

Il contributo di Mario Giacomini alla crescita dell’azienda

Il cambio ai vertici valorizza il percorso costruito da Mario Giacomini, che ha guidato Tecnoinox verso una crescita costante, trasformandola in un punto di riferimento nel settore delle attrezzature per la ristorazione professionale. La sua leadership ha consentito all’azienda di consolidare la presenza internazionale e di sviluppare un posizionamento competitivo solido e riconosciuto.

Tecnoinox

Via Torricelli 1 33080 Porcia (Pn)

Tel +39 0434 920110

