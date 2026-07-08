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mercoledì 08 luglio 2026  | aggiornato alle 17:41 | 120236 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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in Sardegna

Andrea Berton torna al Forte Village con un menu che racconta il Mediterraneo

Lo chef Andrea Berton torna al Forte Village dal 13 luglio al 30 agosto con un menu dedicato ai sapori del Mediterraneo alla Terrazza Forte Bay. In programma anche tre appuntamenti esclusivi delle Celebrity Chef Nights

 
08 luglio 2026 | 12:07

Andrea Berton torna al Forte Village con un menu che racconta il Mediterraneo

Lo chef Andrea Berton torna al Forte Village dal 13 luglio al 30 agosto con un menu dedicato ai sapori del Mediterraneo alla Terrazza Forte Bay. In programma anche tre appuntamenti esclusivi delle Celebrity Chef Nights

08 luglio 2026 | 12:07
 

Dal 13 luglio al 30 agosto lo chef Andrea Berton rinnova la collaborazione con il Forte Village di Santa Margherita di Pula (Ca), portando la propria cucina alla Terrazza Forte Bay, uno dei ristoranti simbolo del resort immerso nella natura della Sardegna meridionale. Il nuovo menu à la carte propone un percorso gastronomico ispirato al Mediterraneo, valorizzando ingredienti stagionali e una cucina essenziale e contemporanea.

Andrea Berton torna al Forte Village con un menu che racconta il Mediterraneo

Chef Andrea Berton

«Essere nuovamente al Forte Village - ammette chef Berton - significa portare la mia cucina in un luogo che ha fatto dell'ospitalità e della gastronomia uno dei suoi tratti distintivi. Ho immaginato un menu che raccontasse il Mediterraneo attraverso ingredienti, profumi e sapori capaci di evocare l'estate, pur mantenendo quell'essenzialità che da sempre caratterizza il mio modo di cucinare»

Menu mediterraneo e Celebrity Chef Nights al Forte Village

Tra le proposte spiccano il Gambero rosso marinato con mojito e tapioca croccante, il Vitello tonnato con sedano croccante e foglie di cappero, il Risotto alle erbe, capperi, olive e gamberi e la Melanzana alla brace con salsa acetosella e ricotta salata. Chiudono il percorso i dessert Uovo yogurt e mango e Albicocche al forno con gelato alle mandorle e limone.

Andrea Berton torna al Forte Village con un menu che racconta il Mediterraneo

Risotto alle erbe, capperi, olive e gamberi

Nel corso dell'estate Andrea Berton sarà inoltre protagonista delle Celebrity Chef Nights, la rassegna dedicata all'alta cucina che ogni anno anima il Forte Village. Gli appuntamenti del 16 luglio, 21 agosto e 26 agosto offriranno a un numero limitato di ospiti l'opportunità di vivere un'esperienza gastronomica esclusiva e conoscere da vicino la filosofia culinaria dello chef.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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