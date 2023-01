Arriva il ricettario del consorzio Montasio Dop con le ricette dello chef Paolo Zoppolatti

“Montasio. Tutte le stagioni del gusto”: è il nuovo ricettario realizzato dal Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop; una raccolta di proposte da gustare con delle prelibate e semplici ricette che seguono il tempo delle stagioni. Un nuova edizione che vuole coinvolgere, emozionare e raccontare i valori di questa eccellenza attraverso la creatività di uno degli chef tra i più rinomati della cucina italiana contemporanea, Paolo Zoppolatti.

Il suo grande estro creativo in un percorso professionale attraverso i sapori e le suggestioni della cucina mitteleuropea, lo ha portato spesso ad interpretare le sfumature di sapore del formaggio Montasio, spaziando dall’antipasto al dolce. In questo nuovo ricettario il formaggio Montasio accompagna sia la carne che il pesce con una proposta di piatti genuini, equilibrati e nutrienti, che ad ogni stagione e secondo la stagionalità del Montasio proposto - dal fresco allo stagionato Quality Gold - offre interpretazioni sempre gustose, semplici e raffinate.

«Un elogio alla qualità, al gusto e all’indissolubile legame alla terra d’appartenenza seguendo le stagionalità, è questo in sintesi il nostro nuovo ricettario che abbiamo realizzato per offrire qualche idea in più per utilizzare il formaggio Montasio anche in cucina» afferma il Presidente del Consorzio, Valentino Pivetta. « È per noi un ulteriore strumento di promozione e divulgazione di un prodotto prezioso e di qualità della tradizione italiana, caposaldo della tipicità agroalimentare e culinaria del territorio di produzione che si estende tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale. Pratico e duttile è stato realizzato in multilingue con immagini accattivanti e una dettagliata illustrazione del “cosa serve” e “come si fa”. Ma c’è di più, a supporto di una informazione ancora più completa, ogni ricetta riporta anche i relativi valori nutrizionali. E infine, per i più digitalizzati la possibilità di scaricare anche la videoricetta attraverso il QRcode».

Sarà possibile trovare questo ricettario nella grande distribuzione del Nord Italia, nelle numerose Latterie del territorio tra il Friuli e il Veneto ma anche nei diversi contesti legati a presentazioni, eventi, manifestazioni sportive e attività svolte in collaborazione con le istituzioni regionali.

Il prossimo anno con l’intento di accrescere ulteriormente la notorietà di questa dop, il Consorzio continuerà nell’opera di penetrazione in contesti nazionali e internazionali. Dopo aver conquistato una fetta di mercato del Nord e Centro Italia coinvolgendo anche le principali insegne della distribuzione organizzata, il Consorzio continuerà verso il settore Horeca e le Gastronomie specializzate dell’Austria.

