La Valle Aurina dalla suite Ruscello di Montagna

Spazi ampi, materiali naturali di qualità e interni romantici tendenti al giallo, caldi e avvolgenti: la Suite “Ruscello di Montagna” dell’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel offre un’esperienza di relax in grado di donare pace ad anima e corpo a stretto contatto con la natura, immersi in ambienti interni ed esterni curati nel dettaglio.



La Suite “Ruscello di Montagna” deve il suo nome al Frankbach, un corso d’acqua che nasce dalla cascata omonima situata sopra San Giovanni, raggiungibile con una passeggiata non impegnativa che parte proprio dalla struttura. La suite ‘’Ruscello di Montagna’’ si affaccia al Frankbach che confluisce poi nel torrente Aurino circondando in parte l’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel. Con la sua superficie di 48 mq, la suite “Ruscello di Montagna” offre interni eleganti in materiali naturali come l’abete, tipico della zona, e un’atmosfera calda e avvolgente che tende ai toni del giallo: è dotata di Whirlpool per rigenerarsi con un immediato effetto rivitalizzante, un grande letto a baldacchino, flat screen TV, radio, minibar e macchina del caffè Nespresso.



Presente, inoltre, una stanza separata panoramica destinata al terzo ospite e un balcone con vista sul parco naturale Vedrette di Ries-Aurina e fiume Frankfbach, vera isola di pace e relax che assicura il totale contatto con la natura.



La famiglia Mairhofer e il team dell’Alpin Royal Hotel si prendono cura dei propri ospiti anche grazie alle altre aree dedicate al benessere dell’ospite: la Royal spa & beauty di mille metri quadri, l’area fitness e il ristorante Stube Tirolese con cucina della tradizione, internazionale e nouvelle cuisine. Inoltre, la cantina offre vini di pregio provenienti da vignaioli altoatesini, italiani, francesi e oltreoceano.





