Familienhotels Südtirol, il territorio si scopre tra gioco e didattica anche in autunno

Prosegue anche in autunno la proposta del Familix natura programme il programma ludico-didattico incentrato sul tema della natura pensato per i piccoli ospiti dei Familienhotels Südtirol. Ogni anno, la proposta di attività del FAMILIX per far vivere emozionanti avventure a contatto con la natura, si rinnova, con nuove storie e tematiche. Il 2021 è dedicato a rocce, pietre e gemme.

Il Familix nature programme è disponibile in tutte e 25 le strutture del gruppo alberghiero ed è presentato alle famiglie all’arrivo in hotel con la consegna di un libretto. Al suo interno, le avventureattraverso informazioni e curiosità riguardo alle pietre presenti in Alto Adige. A far vivere a pieno e attivamente il programma FAMILIX ai bambini nei Familienhotels sono presentinei giochi di creatività in cui si utilizza quanto scoperto e raccolto durante le escursioni nella natura.Anche in autunno il Familix nature programme . Ai bambini più grandi viene proposto il racconto della storia geologica delle Dolomiti e delle stratificazioni e il loro riconoscimento, la caccia ai fossili e la scoperta di impronte di dinosauro. Ai bambini di ogni età si adatta la scoperta dei sassi dei fiumi e dei ruscelli, per sviluppare la capacità di osservazione di colori, forme e texture attraverso il gioco. Altre proposte includono la costruzione di figure e torri. I più piccoli possono divertirsi creando con i sassi una sagoma che poi può essere arricchita di dettagli. All’interno delle strutture possono essere svolte attività come il dipingere le pietre raccolte nel fiume o nel ruscello e la creazione di un mandala o figure libere incollando quanto raccolto su una tavola di legno., siano essi ghiaioni o corsi d’acqua.. “Il programma Familix riscuote successo tra tutti i bambini. Ognuno vive queste attività di gioco ed esplorazione con entusiasmo e i più grandicelli partecipano con interesse anche alla scoperta della storia geologica delle Dolomiti” affermano Diego Deiana, responsabile dell'assistenza ai bambini all'Hotel Cavallino Bianco dei Familienhotels Südtirol e Martina Thanei, pedagogista e ideatrice del Familix Nature Programme 2021.Grazie al programma (ideato per rispondere alla richiesta delle famiglie di far vivere il più possibile ai bambini esperienze nella natura) grandi e piccini possono vivere una vacanza speciale, in cui la natura è fonte costante di emozioni, scoperta e divertimento.

