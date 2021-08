Il Cortina Summer Party per festeggiare i 120 anni del Cristallo

L’era dello swing, il rock & roll, l’elettronica anni ’80, il pop anni ’90: è un vero e proprio viaggio nella musica quello che il Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo ha regalato oggi al Cortina Summer Party. Un’atmosfera sospesa nel tempo ha avvolto gli ospiti dell’evento più glamour dell’estate ampezzana, riuniti sui prati del rifugio Socrepes, in abiti tradizionali tirolesi, per assaggiare le specialità dei migliori chef e stringere legami in uno scenario dolomitico unico.

L’hotel è stato tra i protagonisti della giornata, portando in quota lo spirito dei festeggiamenti per i 120 anni del Cristallo: la celebrazione dell’amicizia e dei forti legami creati con gli amici e il territorio di Cortina.

Davanti allo spettacolo delle Tofane, insolito palcoscenico per un concerto, gli ospiti si sono trovati immersi nel ritmo e nelle note degli Smoma, quartetto poliedrico e storici collaboratori di Radio Montecarlo, che hanno proposto, in anteprima assoluta, la colonna sonora dei 120 anni della struttura. Canzoni dallo stile sempre differente, una per ogni decennio vissuto dal Cristallo, contenute nella compilation digitale realizzata per l’anniversario, che si può scoprire seguendo il profilo Instagram dell’hotel e scaricare da tutti gli store online.

Come ad ogni edizione il Cristallo Resort & Spa, simbolo dell’accoglienza e del Made in Italy tra le Dolomiti, ha partecipato all’appuntamento che meglio racconta il microcosmo di Cortina e il mito di una località iconica, tra show cooking, stand gastronomici, dress code rigorosamente tirolese. A deliziare i palati degli ospiti anche l’Executive Chef del Cristallo Resort & Spa: Marco Pinelli era allo stand dell’hotel, pronto a presentare il gusto, la cucina e i prodotti di montagna che contraddistinguono le proposte gourmet del 5 stelle ampezzano.

Tra le altre novità di questa edizione, le sorprese che il Cristallo Resort & Spa ha messo in palio per la lotteria di beneficienza del Cortina Summer Party, che sostiene quest’anno la Croce Bianca di Cortina d’Ampezzo. I vincitori si sono aggiudicati la Limited Edition dell’Anniversario della Regenerating Cream Transvital, il prodotto top di gamma della linea Transvital, partner storico dell’hotel, e il box esclusivo contenente la ricetta e tutti gli ingredienti per realizzare il Piatto dell’Anniversario ideato dall’Executive Chef Marco Pinelli, ovvero le tagliatelle di grano duro BIO fatte in casa, ragù delle Dolomiti e crema di noci feltrine.

Infine un dono che gli ospiti hanno potuto portare a casa per conservare intatto il ricordo di questa giornata: il catalogo della mostra FEMMINILE PLURALE, organizzata dal Cristallo Resort & Spa e allestita presso l’hotel. All’interno, foto e storie delle 30 designer provenienti da tutta Italia che si sono ispirate alle atmosfere dell’hotel per creare opere tailor made, pezzi unici realizzati con tecniche e materiali di ogni tipo, in mostra in hotel fino al 10 ottobre.

© Riproduzione riservata