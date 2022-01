Villa Cordevigo Wine Relais, obiettivo sostenibilità

Villa Cordevigo Wine Relais, cinque stelle lusso Relais & Chateaux a Cavaion veronese (VR), entra a far parte della Sustainability Community di Virtuoso, prestigiosa affiliazione delle più importanti agenzie di viaggio e Travel Advisors del mondo.

Villa Cordevigo Wine Relais, cinque stelle lusso Relais & Chateaux



Dopo aver scrutinato il programma di sostenibiltà all'interno della tenuta e le attività svolte, fra la coltura di vigneti e la produzione di vino bio, sono stati riconosciuti gli sforzi della proprietà Cristoforetti e Delibori ad evitare gli sprechi razionalizzando i consumi, perseguendo la promozione del territorio e dei piccoli produttori locali ai quali si rivolge l’attività della proprietà anche per quanto riguarda l’approvigionamento della materia prima del ristorante Oseleta, una stella Michelin Guide riconfermata anche per il 2022.



«Per la proprietà e per il team - spiega Lorenza Delibori, Maître de maison di Villa Cordevigo Wine Relais - è un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento che rispecchia il nostro continuo impegno a migliorare perseguendo gli stessi valori e principi di Virtuoso: celebrare la cultura, sostenere le economie locali e proteggere l'ambiente. Il rispetto verso le persone, il territorio, la natura e le attività produttive del settore, così come la valorizzazione della cultura, della tradizione, delle materie prime di un luogo fanno parte del nostro concetto di ospitalità: non sono e non possono essere considerate un plus, ma solo concetti ed elementi portanti della nostra offerta e del nostro modo di fare impresa turistica».



Oltre la metà degli ingredienti utilizzati nelle cucine di Villa Cordevigo, sia per il bistrot sia per il ristorante Oseleta, sono di provenienza locale da contadini, casari locali coltivatori e allevatori della zona del Lago di Garda. «Il nostro obiettivo - continua Delibori - è di incoraggiare notevolmente la biodiversità: quando non è possibile favorire l’acquisto di materia prima da produttori locali, cerchiamo di reperire fornitori eticamente rispettosi dell'ambiente».



La proprietà Cristoforetti e Delibori è attenta e persegue attività virtuose a sostegno della sostenibilità ambientale: un valore fondamentale rispettato sia per l’ospitalità, a Villa Cordevigo, ma anche per l’azienda vinicola fondata nel 1971 da Walter Delibori e Giorgio Cristoforetti che ha sede a Calmasino, nel cuore del Bardolino classico, sulle colline che si affacciano sul Lago di Garda.

La produzione vinicola comprende tutti i grandi vini classici veronesi come Bardolino, Lugana, Custoza, Soave, Valpolicella, Ripasso e Amarone, grandi bianchi e rossi Igt da uve autoctone della provincia di Verona. Attualmente l'azienda Vigneti Villabella può contare su un patrimonio viticolo di circa 220 ettari tra proprietà e gestione.



L'acquisizione di Villa Cordevigo nel Bardolino Classico, rappresenta il cuore dell'azienda e il compendio del progetto Villabella rivolta alla conservazione e valorizzazione della cultura e della tradizione del territorio, alla ricerca della qualità intrinseca dei vini autoctoni partendo dal rispetto della terra e dalla cura dei vigneti. Un potenziale enorme rappresentato da una tenuta di 100 ettari vitati che regala ai consumatori di tutto il mondo una prestigiosa selezione, tipicamente italiana, di vini di qualità in un contesto unico. Inoltre oltre 23 ettari di vigneti sono vocati alla viticoltura biologica certificata, nel rispetto della natura e dell'equilibrio dell’ambiente, concetti che abbracciano la filosofia di Virtuoso.

© Riproduzione riservata