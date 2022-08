Alberto Pirozzini nuovo managing director di Splendido Belmond Hotel a Portofino

Belmond annuncia la nomina di Alberto Pirozzini a Managing Director di Splendido, il leggendario hotel sulla collina di Portofino.

Alberto si unisce al team di Splendido dopo tre anni nel ruolo di Area General Manager per Pellicano Hotels. Porta con sé un ricco bagaglio di esperienza, avendo lavorato nel mondo dell'ospitalità di lusso per oltre 25 anni, iniziando la sua carriera con Four Seasons per proseguire con The Ritz-Carlton, ricoprendo posizioni di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli direzionali lavorando negli Stati Uniti, alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia.

«Sono veramente lusingato di unirmi al team dello Splendido in questo momento. Le aspettative del pubblico sono molto cambiate negli ultimi tre anni. Innovazione nel servizio, creatività, approccio genuino e passione - unite all'attenzione maniacale per i dettagli - rappresentano la strategia chiave per regalare ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile» afferma Alberto Pirozzini.

Alberto Pirozzini

Con la sua profonda conoscenza del settore, Pirozzini è entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo in uno degli hotel più affermati in Italia e nel mondo. Lo Splendido ha riaperto le sue porte il 1° aprile 2022 e, fino alla chiusura di stagione il 30 settembre, continua ad ammaliare i suoi ospiti con un ricco programma di appuntamenti culturali e un ampio portfolio di esperienze uniche per vivere appieno il fascino di una destinazione dalla bellezza intramontabile.

Robert Koren, Senior Vice President, Europe, Middle East & Africa, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di vedere Alberto Pirozzini prendere le redini dello Splendido quale nuovo Managing Director, in un momento in cui questo hotel simbolo di eccellenza si appresta ad entrare in una nuova fase. Grazie alla pluriennale esperienza alla guida di strutture alberghiere affermate, il suo sguardo internazionale e la sua leadership appassionata, Alberto apporterà nuova energia a questa leggendaria icona in Italia e nel mondo senza compromettere il valore del suo prezioso patrimonio culturale. Sono certo che il suo approccio fortemente orientato alla progettazione di iniziative creative e ad un servizio d’eccellenza, troverà un terreno fertile nella nostra magnifica proprietà affacciata sulla baia di Portofino».

Trasformato in hotel all’inizio del ‘900, Splendido, A Belmond Hotel, è un antico monastero che sovrasta la celebre baia di Portofino. Grazie alla sua posizione unica, circondato da lussureggianti giardini, consente un soggiorno incomparabile in una delle località più esclusive del mondo. Da sempre meta dei divi del cinema e luogo emblema della Dolce Vita, lo Splendido invita a rilassarsi al sole accanto alla piscina panoramica o ad assaporare raffinate specialità presso il ristorante La Terrazza.

Splendido, a Belmond Hotel

Viale Baratta, 16 - 16034 Portofino (Ge)

Tel 0185 267801

© Riproduzione riservata