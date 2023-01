Il gruppo Anantara arriva in Francia: apre l'Anantara Plaza Nice Hotel

L' apertura di Anantara Plaza Nice Hotel, situato in un gioiello architettonico del XIX secolo sul lungomare di Nizza, segna il ritorno trionfale di uno degli hotel più storici della Costa Azzurra e conferma la continua espansione europea del Gruppo Anantara. Espressione perfetta dell'eleganza del vecchio continente e del lusso contemporaneo, la struttura, che si affaccia sulla Promenade des Anglais, è pronta ad inaugurare dopo un'ampia ristrutturazione durata due anni che l'ha riportata allo splendore dell'epoca Belle Époque.

Con una posizione centrale all'ingresso della Golden Square di Nizza, Anantara Plaza Nice Hotel si affaccia sui giardini Albert 1ER e sulla scintillante Promenade des Anglais, il tratto di mare più famoso di Nizza. Riaperto con 151 camere, tra cui 38 suite, molte delle quali con terrazze e balconi con affaccio sul mare, l'edificio, risalente a 175 anni fa, dispone di una nuova Anantara Spa, di uno spazio per seminari con sei sale riunioni e una sala da ballo, nonché di un elegante ristorante e bar sulla terrazza con vista panoramica a 360 gradi sulla

Baie des Anges e sulla vecchia Nizza.

Importanti studi di architettura, tra cui il pluripremiato David Collins Studio, quello locale Jean-Paul Gomis e TBC Studio, hanno realizzato interni raffinati che coniugano l'eleganza del vecchio mondo con il lusso contemporaneo. Il progetto rispetta lo stile neoclassico della struttura originale, il primo hotel di lusso di Nizza, aperto per la prima volta nel 1848, rinnovando l'edificio storico sull'Avenue de Verdun di Nizza con gusto moderno.

Anantara Plaza Nice Hotel

Ispirate al brillante Mar Mediterraneo e all'epoca d'oro della Costa Azzurra, le camere e le suite Anantara Plaza Nice Hotel uniscono una confortevole raffinatezza al tocco esclusivo Anantara. Con vista sul mare o sugli incantevoli giardini, gli interni rivestiti in marmo sono caratterizzati da toni pastello e ricche trame mediterranee per creare un'atmosfera tranquilla, con raffinati dettagli in legno e oro che rendono gli ambienti più confortevoli.

Per vivere Nizza con il massimo stile della Costa Azzurra, gli ospiti possono prenotare la Signature Suite Baie des Anges, di 54 metri quadrati, dotata di un'ampia zona giorno, un angolo cottura e una terrazza panoramica con vista sulla Baia, famosa in tutto il mondo. Ancora più grandiosa è la Suite Presidenziale di 75 metri quadrati situata al 5° piano, uno spazio elegante con vista mozzafiato sulla Baie des Anges e una splendida terrazza perfetta per prendere il sole e festeggiare nella totale privacy.

Situato sull'iconico rooftop, SEEN by Olivier, il ristorante signature dell'hotel, offre un assaggio della vita glamour della città e della cucina mediterranea contemporanea dello chef-imprenditore portoghese Olivier da Costa. Come i suoi ristoranti alla moda di Lisbona, San Paolo e Bangkok, il nuovo SEEN di Nizza combina panorami suggestivi, cocktails particolari e scoperte gastronomiche che spaziano dalle specialità nizzarde delicatamente profumate con tartufi neri del vicino villaggio di Le Rouret, ai ricci di mare e alle gustose ostriche locali.

L’ambiente è incantevole e offre una vista a 360° sulla città e sulla Baie des Anges con tavoli interni ed esterni. Presso Les Colonnades, un'affascinante Caviar & Champagne lounge, che propone sapori locali e allo stesso tempo internazionali, con vista sui giardini botanici di Nizza e sul mare, saranno serviti frutti di mare freschi insieme ad assaggi leggeri, piatti tipici e vini al bicchiere. Nel pomeriggio, il caratteristico Afternoon Tea à la Niçoise trasporterà gli ospiti in un'epoca glamour e passata. A Nizza e nelle vicine località della Costa Azzurra, come St Tropez, Monaco, Cannes e le Alpi Marittime, destinazioni aperte tutto l’anno, non mancano attività interessanti da fare.

il panorama da una delle Junior Suite dell'hotel

Anantara Plaza Nice, grazie alla sua posizione privilegiata, offre un ricco programma di esperienze esclusive che invitano i viaggiatori ad esplorare villaggi della campagna, vigneti risalenti all'epoca romana e gioielli architettonici ancora poco conosciuti. Con il tour di un'intera giornata "Sulle tracce di Coco Chanel", gli ospiti non solo potranno conoscere la vita dell'iconica stilista francese, ma avranno anche la possibilità di visitare una delle più antiche cantine francesi, Château de Cremat, godere di una degustazione di vini

delle cuvée private di Anantara, di un pranzo sulle colline sopra Nizza e di una visita alla residenza ufficiale di Coco Chanel a Nizza.

Nel frattempo, gli ospiti che volessero scoprire l'affascinante arte della soffiatura del vetro nella campagna francese, verranno prelevati dall'hotel a bordo di una classica Citroën 2 CV e guidati nel pittoresco villaggio medievale di Biot per imparare le basi dell'artigianato e creare il proprio piccolo oggetto in vetro - una statuetta, un ciondolo o un piccolo vaso - da portare a casa. L'esperienza si conclude con un delizioso pranzo in un tipico ristorante del

villaggio, per un assaggio dell’esclusivo stile di vita francese.

Con cinque sale per trattamenti, un hammam e una sauna, l'Anantara Spa dell'Anantara Plaza Nice Hotel offre un rifugio sereno per i sensi. I prodotti per la cura della pelle marini di alta gamma, gli oli essenziali naturali della regione di Grasse e le terapie asiatiche sono uniti a veri e propri trattamenti pedicure del famoso pedicurista Bastien Gonzalez, noto per il suo approccio giocoso alla cura dei piedi. Grazie alle proprietà rigeneranti della natura, la Spa propone una selezione su misura di oli da massaggio esclusivi, realizzati con oli essenziali

provenienti dalla capitale dei profumi Grasse.

La gamma comprende l'olio "Coucher de Soleil" di Anantara Nice, formulato con mimosa, zenzero e altre piante aromatiche di provenienza locale. Gli ospiti possono anche allenarsi presso il centro fitness aperto 24 ore su 24, godersi sessioni di corsa lungo la Promenade sul mare o raggiungere nuovi obiettivi

sotto la guida di un personal trainer. La città di Nizza è stata recentemente classificata dall'UNESCO come città turistica invernale della Costa Azzurra. Fuori dalla proprietà, l'Anantara Plaza Nice offrirà una selezione di esperienze su misura in loco e fuori dai sentieri battuti per immergere gli ospiti nel suo splendido fascino. Nizza offre una vivace vita notturna sulla Promenade des Anglais, un mercato agricolo locale a Cours Saleya, musei spettacolari che onorano la ricca storia artistica della città ed eventi culturali annuali come il leggendario Nice Jazz Festival estivo.

Anantara Plaza Nice, che rappresenta una location perfetta per gli eventi, è ben collegato all'aeroporto e al Centro Congressi Acropolis in tram o in 20 minuti di auto. Con un totale di cinque nuovissime sale multifunzionali, che spaziano tra i 25 e i 309 metri quadrati, la maggior parte delle quali con luce naturale, l'hotel può ospitare fino a 300 persone per grandi riunioni aziendali o sociali. Cene private su misura, matrimoni e cerimonie sul rooftop beneficiano di un accesso diretto all'esterno e di una vista spettacolare sulla baia.

Anantara Plaza Nice Hotel

12 Avenue de Verdun - 06000 Nizza

