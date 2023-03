Royal Scotsman, da maggio 2024 due nuove Grand Suite per il treno Belmond

Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland annuncia il lancio di due nuove Grand Suite che si uniranno al convoglio a partire da maggio 2024. Ispirate al design e alle atmosfere di una intima e lussuosa casa di campagna, le Grand Suite regalano un'esperienza indimenticabile a bordo del treno, per riscoprire il piacere di viaggiare attraverso la Scozia in stile cinematografico. Grazie alle nuove suite le categorie di sistemazione a bordo delle carrozze salgono a quattro: Grand Suite, Cabina Matrimoniale, Cabina doppia e Singola.

Sublime per vocazione: un riflesso del paesaggio effimero della Scozia

Le spaziose Grand Suite sono ricche di eleganti riferimenti alla cultura scozzese e alle sue straordinarie bellezze naturali. Ispirati dalla destinazione di viaggio, gli interni sono il risultato di una raffinata lavorazione artigianale con rivestimenti, tappezzerie e mobili declinati nelle tonalità del verde, del grigio, del beige e del blu, per rispecchiare i colori del paesaggio circostante. Materiali locali come la pietra e il legno sono stati largamente utilizzati per la realizzazione dei lussuosi bagni privati, dove il fascino dell'eleganza incontra lo stile edoardiano con motivi ornamentali, decorazioni ispirate alle pietre piatte e al simbolismo celtico, il tutto rivisitato dalla visione estetica e creativa di Tristan Auer.

Una boiserie in legno scuro ricca di intarsi riveste le pareti per accogliere all'interno dell'ambiente un letto matrimoniale con testiera capitonné, una toeletta con sgabello, un tavolo da pranzo in larice scozzese e un angolo di lussuoso relax con divano e poltrona. Gli ospiti delle Grand Suite potranno usufruire inoltre di trasferimenti privati e di un trattamento rigenerante nella spa itinerante del treno, unica nel suo genere in Europa.

Una nuova prospettiva sull'artigianato secolare

Orgogliosa di essere annoverata tra i tesori di intramontabile eccellenza artigianale di Belmond, la splendida poltrona situata nell'area lounge diurna è un omaggio alla Orkney Chair, un secolare complemento d'arredo, originario dell'omonimo arcipelago scozzese. Tradizionalmente realizzate a mano con legno proveniente dal litorale e senza una progettazione predefinita, le poltrone del treno sono tutte diverse. Quelle delle Grand Suite sono ispirate alla tradizione del design scozzese reinterpretato in chiave contemporanea e rivestite con tessuti pregiati dell'iconico marchio scozzese Araminta Campbell, per rispecchiare il fascino inconfondibile del Royal Scotsman.

Realizzati in tartan con un esclusivo design su misura, le poltrone e i divani sono ricchi di riferimenti alla storia del treno. L'intricato motivo di tre serie di linee doppie rappresenta i tre viaggi più leggendari del treno: lo Scotland's Classic Splendours, il Western Scenic Wonders e il Taste of the Highlands. Inoltre, il riquadro principale del motivo è composto da 37 fili, che rappresentano il numero di anni in cui il treno ha viaggiato nelle Highlands. Araminta Birse-Stewart, fondatrice e direttrice creativa di Araminta Campbell, racconta: "È stato un piacere lavorare con Royal Scotsman, un marchio che, proprio come Araminta Campbell, si impegna a mantenere vivi gli antichi mestieri e le tradizioni scozzesi per le generazioni future. I tweed e i tartan che abbiamo realizzato per il Royal Scotsman sono stati tessuti nei mulini rurali della Scozia per riflettere la bellezza incontaminata del Paese e l'affascinante storia del treno. Ogni dettaglio è curato con attenzione per ispirare i viaggiatori ad abbracciare la magia delle Highlands".

Un'esperienza di viaggio indimenticabile attraverso la Scozia

Il Royal Scotsman offre un'esperienza di viaggio completa attraverso le Highlands con una selezione di viaggi a tema da due a sette notti, tutti con partenza e ritorno dalla stazione di Edimburgo Waverley. Invitiamo i nostri ospiti a calarsi in una sofisticata atmosfera di cameratismo, a cenare a bordo con i loro compagni di viaggio nelle due carrozze ristorante rivestite in legno e godersi l'intrattenimento dal vivo per tutta la durata del soggiorno. Una serie di attività off-board tra cui nuoto in acque libere, foraging, rafting, degustazioni di whisky e visite a numerosi castelli, completa l’esperienza per un'autentica immersione in uno degli scenari naturali più affascinanti al mondo.

Un viaggio di due notti nelle Highlands all’interno di una Grand Suite parte da un prezzo di 6.000 sterline a persona con trattamento all-inclusive. Il prezzo include trasferimenti privati da/per hotel o aeroporto, oltre a un trattamento spa a persona.

© Riproduzione riservata