Gruppo Starhotels in crescita, nel 2022 fatturato di oltre 240 milioni di euro

Il Gruppo Starhotels chiude il 2022 con una crescita sostenuta rispetto ai precedenti esercizi, registrando un record di fatturato che raggiunge i 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021 (pari a 85 milioni di euro). Il volume d’affari supera inoltre del +1,7% il 2019, anno finora considerato il migliore di sempre per Starhotels.

Tra i principali driver del cambio di passo del primo Gruppo alberghiero italiano per fatturato, l’Adr – la tariffa media giornaliera che sale del +36% rispetto allo scorso anno.

Starhotels ha investito negli ultimi anni su qualità, design ricercato e servizio personalizzato, elementi essenziali per restare competitivi nel segmento di alta gamma. Ciò ha permesso nel corso del 2022 di incrementare l’attrattività verso la clientela con elevata capacità di spesa soprattutto negli hotels del brand Starhotels Collezione, che raggruppa alberghi iconici a 4 e 5 stelle situati nel cuore delle più belle destinazioni del mondo.

Elisabetta Fabri

Il segmento leisure, in particolare, è cresciuto notevolmente nel 2022, forte del ritorno di mercati chiave come quello americano che torna ad essere il secondo mercato più importante per la compagnia dopo quello italiano.

Principali dati economico finanziari derivanti da attività alberghiera (i dati sottostanti comprendono i risultati della correlata americana, che riporta i suoi risultati separatamente):

Totale Ricavi: euro 241 milioni, + 1,7% rispetto al 2019 Ebitda: euro 80 milioni, pari al 33% del fatturato, +21% rispetto al 2019

«Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni» ha commentato il Cav. Lav. Elisabetta Fabri, Presidente e Ad di Starhotels. «Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, che sono più ambiziosi che mai.»

Il 2023 vedrà concretizzarsi investimenti importanti per Starhotels, orientati in particolare al riposizionamento di alcuni hotel già parte del portfolio ed all’avvicinarsi di nuove, importanti aperture: tra queste il Gabrielli, affascinante albergo storico impreziosito dalla straordinaria facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location unica su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da Piazza San Marco e con affacci mozzafiato sull’Isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024.

Starhotels si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta de Il Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso a Firenze e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex Teatro del Maggio in Corso Italia.

