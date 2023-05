Romantik Hotels, il tedesco Ahlbecker Hof entra nel circuito Pearls

Il famoso hotel a cinque stelle Ahlbecker Hof di Usedom (in Germania) si fregia del marchio di lusso Pearls by Romantik. Situato direttamente sull'ampio lungomare del Mar Baltico, nella località balneare di Ahlbeck vicino a Heringsdorf, l'hotel offre 90 eleganti camere e lussuose suite con vista sul mare e sul famoso molo di Ahlbeck.

Il Romantik Seetelhotel Ahlbecker Hof

Thomas Edelkamp, Ceo di Romantik Hotels & Restaurants AG, si dice «lieto di poter continuare in questo modo una partnership consolidata e di poter offrire ai nostri ospiti una proposta di eccellenza a Usedom. L'Ahlbecker Hof è una vera istituzione sull’isola di Usedom e completa il nostro portafoglio nel segmento a 5 stelle. La posizione fantastica, gli interni eleganti e, naturalmente, l'offerta culinaria rendono l'Ahlbecker Hof una destinazione che si sposa perfettamente con lo stile di Pearls by Romantik».

Rolf Seelige-Steinhoff, proprietario dei Seetelhotels a Usedom, conosce Romantik da molti anni e commenta: «La collaborazione con Pearls by Romantik non solo ci offre una nuova piattaforma per presentare il nostro hotel a cinque stelle a un pubblico più vasto, ma anche l’opportunità di beneficiare dell'esperienza e del know-how dei nostri partner. Siamo convinti che la combinazione di Pearls by Romantik con il nostro Ahlbecker Hof si armonizzi perfettamente e che insieme ispireremo ancora più ospiti. Siamo certi che questo sia l'inizio di una partnership a lungo termine e di successo».

