All'Hilton Molino Stucky un'estate ricca di eventi con "Taste & Soul"

L’Hilton Molino Stucky, uno dei più prestigiosi hotel di Venezia, è sempre in linea con le tendenze del momento, e propone per l’estate 2023 il programma Taste & Soul , che animerà la terrazza dei ristoranti Aromi e Bacaromi. Protesa sul canale della Giudecca, con un’impareggiabile vista a pelo d’acqua sulla laguna e su La Serenissima, la terrazza ospiterà una vincente combinazione di buona musica, menu prelibati e vino pregiato. A partire dal 21 luglio, ogni venerdì, le più interessanti cantine e i loro vini saranno abbinati alla musica Soul dal vivo, a creare una cornice d’eccezione ai menu dell’executive chef Ivan Fargnoli.

Ad aprire il calendario, la serata del 21 luglio con la musica di Banji Tofade e Dario Dal Molin, assieme a una gustazione di vini di Vite Colte - Cantine in Barolo, una realtà vitivinicola piemontese che vanta una collezione di vigneti di almeno 15 anni, una vendemmia interamente manuale e una viticoltura a produzione integrata e biologica. Il tutto fortemente in linea con l’attenzione che l’albergo dedica alla sostenibilità. Si proseguirà poi il 28 luglio con Serena Krall ed Erika Corradi accompagnate dalla cantina Kettmaier Winery, un’azienda vitivinicola secolare dell’Alto Adige che abbraccia la tradizione e il progresso per una produzione sempre all’avanguardia di vini aromatici ed eleganti.

Seguiranno poi le serate nelle settimane di Agosto, che vedranno ospiti Steve Biondi con Stefano Freddi accompagnati dai vini della cantina Cà Majol dei territori di Lugana Dop splendida area che si estende a sud del Lago di Garda dove la produzione avviene in un particolare terreno argilloso che regala al vino note aromatiche che lo rendono unico. A seguire, Sara Fortini con Alberto Lincetto con la cantina Tenuta Cerulli Spinozzi, condotta con metodi da agricoltura biologica e collocata in un territorio particolarmente felice, che garantisce un microclima ideale per la maturazione e la salute delle uve.

L’appuntamento successivo vede la musica di Sara Bradaschia e Gabriele De Leporini con la cantina Franciacorta Contadi Castaldi, che con i suoi 115 vigneti e i 178 ettari dislocati in tutto il territorio della Franciacorta garantisce un'ampia e unica gamma di sentori e aromi. Si conclude in bellezza con Alice B e Antonio Lombardi, che saranno acompagnati dalla cantina La Collina dei Ciliegi, una cantina immersiva della Valpantena che nasce dall’ispirazione dei colori della campagna di Grezzana, in provincia di Verona, e che offre una selezione di vini classici radicati nella tradizione.

A deliziare gli ospiti, poi, le innovative proposte culinarie di alto livello offerte dal menu del raffinato Ristorante Aromi insieme ai sapori della tradizione veneziana di Bacaromi per regalare un’esperienza a 360 gradi e soddisfare ogni palato. Agli ospiti che prenderanno parte alle serate, i rappresentanti delle cantine faranno da guida nella scelta del vino che meglio si sposa con le proposte gastronomiche, illustrando in maniera dettagliata le caratteristiche del prodotto e raccontandone la storia.

Niente di meglio di queste imperdibili occasioni all’insegna di musica e buon vino per godersi le sere d’estate in una magica Venezia con gusti, profumi ed emozoni uniche, nella tranquillità che la Laguna offre al calar del sole.

Il calendario:

21.07 Banji Tofade “BJ” (voce) Dario Dal Molin (tastiere) - cantina Vite Colte

28.07 Serena Krall (voce) Erika Corradi (voce e tastiere) - cantina Kettmaier

04.08 Steve Biondi (voce) Stefano Freddi (tastiere) - cantina Ca' Majol

11.08 Sara Fortini (voce) Alberto Lincetto (tastiere) - cantina Tenuta Cerulli Spinozzi

18.08 Sara Bradaschia (voce) Gabriele De Leporini (chitarra) - cantina Contadi Castaldi

25.08 Alice B (voce) Antonio Lombardi (chitarra) - cantina La Collina Dei Ciliegi



