MarePineta Resort, una serata per aiutare la ricerca contro i tumori femminili

MarePineta Resort, l'hotel di charme situato a Milano Marittima, si conferma non solo come un punto di riferimento lifestyle per la riviera romagnola, ma anche come un'organizzazione impegnata attivamente nella beneficenza. Il 21 luglio, il resort ospiterà l'evento "A Touch of Pink - Charity Dinner" presso il suo esclusivo Beach Club, in collaborazione con la Fondazione IEO - Monzino, per sostenere la lotta contro i tumori femminili, con una performance speciale della Robertino Relight Orchestra.

Il Beach Club di MarePineta Resort

L'obiettivo principale di questa serata di beneficenza è raccogliere fondi a sostegno dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO), uno dei centri di eccellenza nella ricerca e nella cura dei tumori femminili. Attraverso donazioni a partire da Euro 100 a persona, i partecipanti potranno contribuire attivamente alla causa, dimostrando solidarietà e sostegno alle donne che affrontano questa difficile battaglia.

