Gambero Rosso, all’Enoteca La Torre Villa Laetitia i migliori primi piatti

Nuovi allori per l'Enoteca La Torre: nell'edizione 2023 della Guida dei Ristoranti d'Italia si conferma al top della ristorazione d'Italia conquistando le prestigiose Tre Forchette e il Premio per la Miglior Proposta dei Piatti di Pasta, sponsorizzato dal Pastificio dei Campi. Soddisfatti per i riconoscimenti i titolari del Gruppo guidato da Silvia Sperduti e Michele Pepponi che in questo anno speciale ha aggiunto altri successi al suo palmares, grazie soprattutto al talento dello chef Domenico Stile e di tutta la sua brigata di cucina e di sala.

«È per me motivo di profondo orgoglio – ha detto Stile sul palco di Palazzo Brancaccio dove sono avvenuta la presentazione della Guida e cerimonia della consegna degli attestati- ritirare un riconoscimento così importante, soprattutto se a consegnarlo sono Gambero Rosso e Pastificio Dei Campi, fiore all’occhiello della pasta di Gragnano, dove sono nato e cresciuto. Questo premio va a testimoniare un percorso di importante crescita da parte mia e del Gruppo, che tengo a ringraziare per la fiducia riposta in me dal primo momento. Nonostante la grande cura che riserviamo a tutti gli aspetti del menu, dagli antipasti ai dessert, passando per la nostra carta dei vini, il premio per la Migliore Proposta di Primi ha un sapore diverso in un Paese come l’Italia, dove i primi rappresentano un’autentica istituzione della gastronomia».

Il Premio per la Miglior Proposta dei Piatti di Pasta all'Enoteca La Torre



Secondo la motivazione del premio, i suoi piatti "regalano solarità, incisività e divertimento e capacità autenticamnte poliglotta di interazione di materie. Un risultato frutto di ricerca accurata ma che resta accuratamente sottotraccia, mai ingombrante o saccente".



Non nasconde l'orgoglio di questo riconoscimento ai primi piatti anche Rudy Travagli, il direttore di Enoteca La Torre Villa Laetitia, insieme al sommelier Alessio Nucera: «è un ulteriore traguardo raggiunto da uno straordinario gruppo di appassionati di ospitalità e ristorazione ai massimi livelli».

Oltre alla conferma nella lista dei 44 ristoranti con le Tre Forchette, Enoteca La Torre Villa Laetitia può anche vantare il prestigioso riconoscimento di Cantina Dell’Anno da parte di L’Espresso, un traguardo che testimonia l’attenzione e la cura che realtà come Enoteca La Torre dedicano a tutti gli aspetti della haute cuisine, dalla proposta food al wine pairing, senza ovviamente trascurare il ruolo centrale del servizio in sala.



«Va ricordato - ha aggiunto Travagli- che solo l’anno scorso vincevamo il premio come Miglior Servizio in Sala, a cui quest’anno abbiamo già aggiunto le Tre Forchette del Gambero Rosso e Cantina Dell’Anno. La Migliore Proposta di Primi chiude a tutti gli effetti il quadro che sigilla definitivamente la presenza di Enoteca La Torre tra le migliori realtà dell’alta cucina in Italia. Ma, come sempre, non ci accontenteremo. Continueremo invece a migliorare la nostra proposta food & wine e il nostro servizio, senza cambiare quell’atteggiamento e quella cura dei dettagli che ci ha portati dove siamo ora».

Da sinistra, Alessio Nucera, sommelier, Domenico Stile e Rudy Travagli



L'Enoteca La Torre Villa Laetitia ha sede a Roma al Lungotevere delle Armi all'nterno di un palazzo storico con un hotel di charme dagli elementi rinascimentali e barocchi secondo lo stile del primo decennio del XX secolo. Il ristorante dispone, al piano terra, di un grande salone caratterizzato dalla grande vetrata, oltre ad altri spazi come la sala Castellani, la tea room e una sala bar, dove gustare un aperitivo prima di accomodarsi a tavola. La sala del Ristorante permette infinite soluzioni e proposte: tavoli per due, per tre o gruppi numerosi entrano facilmente nell’armonia del luogo. (Mariella Morosi)

