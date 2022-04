A Milano apre Pitador, street food tradizionale libanese

A Milano arriva Pitador: un nuovo locale street food con cucina tradizionale libanese, per un pranzo salutare e preparato con i migliori ingredienti.

Pitador desidera entrare nelle grazie dei milanesi basandosi su questi fattori: alimentazione sana e gusto.

La sua proposta gastronomica valorizza la pita, il pane piu` antico del mondo e simbolo della cucina libanese e mediorientale.

Grazie alla farcitura, ai tradizionali falafel e alle carni di manzo e pollo 100% italiano e - per i piu` attenti al tipo di macellazione - halal, la shawarma non e` solo un semplice panino ma un pasto completo che grazie all’unione di passione, storia e qualita` delle materie prime garantisce carattere e genuinita`.

Shawarma e` un’anglicizzazione della parola c¸evirme che in turco significa “girare” e infatti la carne per preparare questo delizioso street food viene grigliata sullo spiedo o sugli spiedini. Si taglia poi a pezzettini e la si mette in una pita e la si condisce con il tortarello (una varieta` di melone non dolce e molto simile al nostro cetriolo); pomodoro, insalata, cipolla, rapa e salsa tahina.

