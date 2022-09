Al Lingotto di Torino apre il 13° ristorante di Pacifik Poke

Apre a Torino, in zona Lingotto, il prossimo 8 settembre il tredicesimo locale della catena ristorativa Pacifik Poke e il nono nella città di Torino. Il nuovo indirizzo è in via Nizza 245.

Il nuovo locale, così come tutti i locali Pacifik Poke, propone un’esperienza di viaggio nella tradizione e nella filosofia hawaiana, facendo leva su una formula basata sull’Hawaiian Inspired Food. Le atmosfere del Pacifico si ritrovano non solo nelle proposte culinarie, ma anche nel design, nei colori e negli arredi, per immergersi totalmente nella cultura hawaiana.

A partire dalla classica bowl, che può essere personalizzata a proprio piacimento e presenta anche alternative gluten free, si approda a proposte più internazionali, come l’Hawaiian Ceviche, di origine peruviana, o le Hawaiian Tapas, che presentano contaminazioni europee. Ma l’offerta si amplia anche con gli Hawaiian Roll, Bagel e Tartare di pesce, da accompagnare a bevande tipiche di questi luoghi esotici come acqua di cocco o delle esclusive birre hawaiane, che si trovano solo nei locali Pacifik Poke.

«La nostra missione è far scoprire un mix di sapori e profumi lontani ed esotici ispirati alla tradizione hawaiana e d’oltreoceano attraverso i nostri piatti, le nostre bowl - sottolineano i fondatori - Desideriamo portare la nostra visione in ogni angolo, di ogni città, regalando un pezzo di Hawaii a tutti».

