Löwengrube apre il primo locale in Abruzzo

Aperto il primo ristorante in Abruzzo con l’insegna Löwengrube, format in franchising che promuove il modello di ristorante-birreria in stile autentico bavarese, creato nel 2005 dagli imprenditori italiani Pietro Nicastro e Monica Fantoni, oggi presente in tutta la Penisola con una trentina di locali a gestione diretta e in franchising.

La nuova bierstube – il format del ristorante tradizionale della Baviera la cui offerta ruota attorno alla birra – ha sede in Corso Umberto I n° 299 a pochi passi dal mare e, con 750 metri quadri su tre piani, può ospitare fino a 330 persone tra le sale interne (area Oktoberfest conviviale per i gruppi, spazio family con adiacente area bimbi ispirata al metodo montessoriano e la zona più appartata, adatta a coppie e piccoli gruppi di amici) e il biergarten esterno, il tipico “giardino della birra”, che permette nelle belle giornate di sorseggiare all’aperto le birre autentiche dell’Oktoberfest (Löwenbräu, Spaten e Franziskaner), spillate rigorosamente alla tedesca, in accompagnamento ai piatti della tradizione bavarese e altoatesina.

Löwengrube a Montesilvano

La calda accoglienza degli arredi in legno e l’atmosfera curata nei minimi dettagli con i costumi bavaresi del personale, la musica tradizionale filodiffusa contribuiscono a ricreare l’esperienza gioiosa del viaggio in Baviera, che conquista tutti, grandi e piccini.

Tra punti vendita a conduzione diretta e altri gestiti da franchisee, oggi la rete conta una trentina di locali e oltre 500 collaboratori in 11 regioni italiane, a cui si aggiungono le 40 persone impiegate nella nuova bierstube di Montesilvano Marina. L’espansione del brand, ritenuto uno dei format di ristorazione in franchising di maggior successo, continuerà a breve con l’inaugurazione del nuovo locale di Milano, attesa entro la fine di marzo, a seguito della recente acquisizione del Kapuziner Platz, storico locale bavarese del capoluogo lombardo. Procede, dunque, a pieno ritmo la realizzazione del piano di crescita firmato Löwengrube, che mira a raggiungere 80-90 punti vendita nel giro di 5 anni conquistando anche i grandi centri urbani.

Löwengrube Montesilvano

Corso Umberto I, 338 - 65015 Montesilvano (Pe)

Tel 085 9218821

