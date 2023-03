Poke House, dopo un 2022 positivo apre il secondo locale a Miami Beach

Poke House, brand leader globale delle healthy bowls fresche e colorate, con all’attivo oltre 130 insegne in nove Paesi, chiude il 2022 con un fatturato di 100 milioni di euro a livello di Gruppo e inizia il primo trimestre 2023 con l’apertura della seconda House nel pieno centro di Miami Beach, a due passi dall’Atlantico, la nuova Lenox House.

La seconda apertura nella “Magic City” a marchio Poke House, tenutasi il 24 febbraio scorso, è un nuovo angolo di tendenza in pieno stile californiano che si aggiunge a Brickell House, aperta nel settembre del 2022.

Lenox House rappresenta un ulteriore traguardo che consolida il progetto di crescita internazionale intrapreso dalla foodtech nata a fine 2018 da un’idea dei due amici italiani Matteo Pichi e Vittoria Zanetti. Oggi Poke House è infatti leader di settore e presente nel Regno Unito, Olanda, Spagna, Francia, Portogallo, Romania, Austria e appunto, Stati Uniti. Quest’ultimo è stato determinante per il processo di internazionalizzazione intrapreso dal brand, la cui presenza si è consolidata ulteriormente dopo l’acquisizione - avvenuta a gennaio 2022 - della catena Sweetfin, uno dei brand più iconici in California, conosciuto come il precursore del poke e leader delle bowl plant-based negli Stati Uniti. L’operazione ha coinvolto in particolare le 14 location a marchio Sweetfin in California.

L’apertura di Brickell e ora quella di Lenox House rafforzano inoltre l’asset strategico del marchio nell’offrire una vera esperienza Poke House: location iconiche dagli arredi semplici e naturali che vogliono regalare momenti di evasione e spensieratezza con un’offerta gustosa, variegata e in linea con le tendenze del momento.

Il locale, di 66 mq, gode di un affaccio su Lenox Avenue, ad angolo con la Lincoln Road di Miami Beach, location celebre a livello mondiale per lo shopping sfrenato e la ristorazione all'aperto nel cuore di South Beach.

Pronti ad accogliere gli amanti del Poke nei vari Paesi del mondo il giovanissimo team di Poke House, con un’età media di 27 anni e una grande varietà di provenienze: sul totale delle oltre 1000 risorse, più della metà sono infatti di origine internazionale.

La ricetta del successo: Food & Tech

Alta qualità delle materie prime, un’attenta selezione degli ingredienti come il pesce crudo, selezionato quotidianamente e sfilettato all’ultimo, unito a un modello di business ibrido, a metà strada tra retail e digital, risulta essere la ricetta del successo di Poke House: è proprio la componente tecnologica a svolgere un ruolo fondamentale che si intreccia all’offerta versatile e super colorata del brand. Grazie al sistema omni-channel (click & collect, App, sistemi di pagamento), un software Crm proprietario con un programma di fidelizzazione che conta migliaia di utenti e un approccio data-driven, Poke House è infatti in grado di intercettare sempre più velocemente i trend di consumo e adattare rapidamente la propria offerta, in Italia e all’estero. Ciò influisce anche sull’approccio agli ordini digitali: analizza i dati delle piattaforme di consegna di terze parti per capire come le valutazioni, il tempo di preparazione e la durata media dell'ordine impattano sui volumi di business del proprio negozio.

Matteo Pichi e Vittoria Zanetti

«Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti quest’anno che confermano la leadership di Poke House: abbiamo portato un po' di West Coast anche a Miami, grazie alla nostra seconda House a pochi passi dalle splendide spiagge che la rendono celebre» spiega Matteo Pichi, Ceo & Co founder di Poke House «Grazie alla doppia presenza in città siamo in grado di soddisfare ancora meglio la domanda giovane, dinamica e in cerca di healthy food gustoso».

Continua Vittoria Zanetti Co Founder & Executive Director «Miami è la cornice perfetta per la nostra proposta giovane, informale, che vuole offrire uno stile di vita sano senza rinunciare al gusto. Siamo convinti che le nostre bowl siano la scelta ideale per chi ricerca un mix perfetto tra bontà e leggerezza, grazie agli abbinamenti infiniti di ingredienti che lo rendono perfetto per una pausa tra un’onda e l’altra» conclude.

