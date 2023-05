Trattoria Sincera, a Milano un nuovo locale di cucina tradizionale lombarda

Trattoria Sincera è il nuovo ristorante aperto in Via Antonio Porpora 154, nel cuore del quartiere di Lambrate a Milano, una zona in continua espansione. Il locale nasce dai ragazzi di Fred, il negozio di vinili e bistrot aperto nel 2019.

Trattoria Sincera offre una selezione di prodotti e piatti tipici della cucina lombarda, dal risotto alla milanese mantecato con il midollo, all’ossobuco di vitello in gremolada, passando per le tagliatelle di ragù di asina e i mondeghili con le salse nostrane.

Immancabili il vino e i salumi, in Trattoria si possono infatti trovare più di 120 etichette di vini naturali e non per accompagnare al meglio i piatti tradizionali lombardi e la salumeria, con un grande bancone a vista all'ingresso, dove il cliente ha la possibilità di comporre a suo piacimento il proprio tagliere di salumi e formaggi.

Il locale è aperto sia a pranzo che a cena, dalle 12.00 con la formula “Piatti del Giorno” per un servizio di ottima qualità ma veloce per la pausa pranzo, dalle 19.30 con il menù alla carta.

Per quanto riguarda gli ambienti è stata ricostruita una trattoria, puntando sulla semplicità con tavoli e sedie di legno per ottenere un ambiente caldo e accogliente. Le varie immagini e oggetti appesi al muro che ricordano la Lombardia, le lunghe mensole colme di bottiglie di vino, rigorosamente lombardi, i lampadari da soffitto che scendono ad altezze diverse e il bancone salumeria situato all’ingresso caratterizzano in modo evidente il locale

Trattoria Sincera

Via Antonio Porpora 154 - 20131 Milano

Tel +39 389 8741577

