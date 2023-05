Rom’antica apre nuovo punto vendita in Porta Ticinese a Milano

Continua il piano di aperture di Rom’antica nei centri cittadini. Il brand di pizza romana del gruppo di Vera Srl ha da poco inaugurato un nuovo punto vendita a Milano in corso di Porta Ticinese, in zona Navigli, zona di interesse turistico e cuore pulsante della vita e della movida milanese.

L’ennesimo tassello che va ad arricchire la proposta di Vera Srl, società del Gruppo Finiper Canova di proprietà di Marco Brunelli attiva nel settore della ristorazione e proprietaria del brand, che sta portando avanti parallelamente aperture nei centri cittadini - che danno la possibilità di unire il pratico consumo take away e il delivery - e nei centri commerciali.

L’apertura di Corso di Porta Ticinese rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati della pizza romana. Rom’antica, già nota in città per la sua alta qualità e la sua attenzione alla tradizione, porta nuovamente a Milano i gusti e i sapori della Città Eterna. La croccantezza della pizza romana, preparata con ingredienti freschi e genuini, rappresenta uno dei piatti più amati della cultura culinaria italiana, e la sua preparazione secondo la tradizione del centro Italia rende Rom'antica un luogo unico e autentico.

Il punto vendita di Corso di Porta Ticinese 100 è stato inaugurato sabato 29 aprile: un’apertura molto importante per il brand di Vera Srl, che va a rafforzare - in una zona strategica - la presenza della pizza romana nel capoluogo lombardo con un totale di 10 punti vendita in città.

L’apertura di Porta Ticinese si aggiunge agli altri 47 monomarca distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il successo di Rom’antica è dovuto soprattutto alla grande attenzione per la qualità e l’artigianalità del prodotto: una pizza realizzata con materie prime scelte selezionate; un impasto preparato quotidianamente “da mani esperte” con la volontà di offrire l’eccellenza al palato dei clienti; un basso contenuto di lievito e una lunga lievitazione che lo rendono digeribilissimo. Il risultato è una pizza romana quadrata, gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia

Rom'antica Milano Ticinese

Corso Porta Ticinese, 100 - 20123 Milano

Tel +39 0383 813143

