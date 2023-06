All'Antico Vinaio apre il terzo store a Milano in via della Moscova

Non c’è due senza tre: All’Antico Vinaio inaugura il suo terzo store a Milano in Via della Moscova, in una location strategica nel cuore di una delle zone più interessanti della città per offerta gastronomica e multiculturalità, attraverso la società AV Retail, nata dalla partnership tra Percassi e il marchio toscano. Il brand raggiunge così il traguardo di quindici store in Italia.

All’Antico Vinaio nasce a Firenze nel 1989 dalla lungimiranza della famiglia Mazzanti. Il figlio Tommaso, entrato in azienda nel 2006, trasforma il marchio in un vero e proprio punto di riferimento per la città. Locale dopo locale, la schiacciata toscana fa il giro del mondo e ora anche a New York, Los Angeles e prossimamente Las Vegas è possibile gustare le fumanti delizie proposte dall’Antico Vinaio. Ad oggi la catena impiega più di 200 dipendenti e per la nuova apertura assumerà ventuno persone.

Lo store di All'Antico Vinaio in via della Moscova

Lo store si sviluppa su una superficie di 120 mq, arredati nel tipico stile toscano che rispetta i valori e la tradizione di AV, con pavimenti in cotto e muri rivestiti di legno di pino nonché salumi appesi al soffitto, un appetitoso invito per tutti i clienti.

All’Antico Vinaio è una meravigliosa favola italiana, fatta di fragrante schiacciata e Sbriciolona. Un menù da leccarsi i baffi attende appassionati e curiosi, schiacciate classiche e “limited ediscion” per viziare il palato ad ogni morso. Ingredienti genuini garantiscono un prodotto finale irresistibile, ma bada come la fuma, perché le materie prime sono rigorosamente lavorate al momento!

In occasione dell’inaugurazione, All’Antico Vinaio propone una schiacciata dedicata alla città meneghina a base di salame Milano, stracciatella allo zafferano, zucchine grigliate e basilico: un concentrato di gusto dal sapore ricco e deciso. Per la sua preparazione viene utilizzato esclusivamente un salame Milano di altissima qualità che prevede l’accurata selezione di carni italiane e una lenta stagionatura. La stracciatella allo zafferano verrà prodotta in loco in base ad una ricetta esclusiva dell’Antico Vinaio: un omaggio al capoluogo lombardo e alla sua tradizione culinaria.

l'interno dello store

Tommaso Mazzanti, proprietario de All’Antico Vinaio ha commentato: «Sono sempre felice quando si tratta di annunciare una nuova apertura, perché il brand si rafforza sempre di più a livello nazionale e soprattutto, creiamo nuovi posti di lavoro che è la cosa più bella del mondo. Ma nel caso di Milano è una felicità che vale doppio, perché Milano mi ha visto crescere come imprenditore in questi 3 anni, da quando mi ha accolto nel 2020, ad oggi che ufficializziamo la terza apertura Milanese e la seconda insieme al gruppo Percassi. Questa nuova joint venture insieme al gruppo sta portando veramente grandi risultati ed era quello che serviva al brand per accelerare il suo sviluppo, senza perdere però i valori del brand di famiglia».

Matteo Morandi, Ceo di Percassi Retail e Ad di AV Retail, ha dichiarato: «Siamo molto contenti che la partnership con All’Antico Vinaio, basata su una sinergia di vedute e la condivisione di know how imprenditoriale, prosegua con tali risultati. Tommaso è un imprenditore capace e dalle incredibili potenzialità. Siamo felici di contribuire assieme a lui alla diffusione del marchio toscano in altre regioni italiane e, a breve, anche in Europa».

Il negozio, in Via Statuto 18 con ingresso in Via della Moscova, sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00.

© Riproduzione riservata