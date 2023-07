Arriva a Loano in Liguria il nuovo lido La Marinella

La Marinella Loano vi dà il benvenuto a Loano, sul lungomare ligure. Un elegante stabilimento balneare con ristorante, pizzeria, lounge bar e discoteca al suo interno aperto tutto l’anno. Un progetto architettonico innovativo, curato nei minimi dettagli e finalizzato a trasmettere ai propri ospiti una sensazione di massimo comfort in un contesto unico nel suo genere, con una proposta enogastronomica di alto livello.

I protagonisti della brigata sono: Salvatore Riontino, Giuseppe Riontino e Antonio Riontino, riconosciuti dai massimi esperti di settore come tre autentici fuoriclasse nel mondo della ristorazione. La famiglia Riontino affonda le sue radici nella tradizione pugliese e per la prima volta si affaccia sulla costa ligure. Salvatore Riontino, classe 1961, executive chef. Creatore d’arte assoluta nell’alta ristorazione, è oggi un ambasciatore della cucina territoriale. Segue la formazione di tutto il personale della cucina e realizza i menu, all’insegna di un accurato studio dell’ingrediente, stagione per stagione.

Lido La Marinella

Giuseppe Riontino, classe 1991, rinomato Pizza Chef con due Spicchi Gambero Rosso, e massimo esperto panificatore, è uno dei precursori della pizza contemporanea. Un professionista capace di valorizzare ogni ingrediente e di gestire con maestria i lievitati, puntando all’innovazione e alla continua ricerca degli impasti alternativi, accostati a topping contemporanei, in grado di generare un inconfondibile connubio tra pizzeria e cucina di alto livello.

Antonio Riontino, classe 1987, migliore sommelier professionista d’Italia 2018. Oggi, oltre ad essere Sommelier e Direttore dell’azienda di famiglia, svolge il ruolo di docente di Sala e Vendita. La sua ambizione è quella di abbinare un’accurata selezione di etichette vinicole, birre artigianali e cocktails ricercati, alle pizze contemporanee di suo fratello Giuseppe. La cucina de La Marinella Loano è una perfetta combinazione tra ricette pugliesi e ricette liguri in cui lo chef, Salvatore Riontino, si integra con il territorio e il territorio influenza la creatività dello chef. Lo stabilimento balneare conta 90 ombrelloni suddivisi in 3 categorie: suite, first e premium in grado di soddisfare ogni gusto.

La Marinella Loano ha previsto diversi comfort per i propri clienti, in base alla categoria scelta. Iconica è l’area wellness che prevede una zona dedicata con spogliatoi, docce, lama cervicale, cromoterapia e nebulizzazione per un’esperienza esclusiva e riservata. Una struttura affascinante, curata in ogni dettaglio, inserita dove il mare delizia gli occhi da ogni

punto di vista.

La Marinella Loano

Lungomare Nazario Sauro, 2 - 17025 Loano (Sv)

Tel +39 375 8244270

