Locanda Girolomoni riapre il 19 marzo in occasione della festa del papà

Domenica 19 marzo riapre la Locanda Girolomoni a Isola del Piano (Pu). C’è della poesia nell’aprire le porte della ristorazione sulla collina di Montebello in occasione della Festa del Papà. Proprio da qui, oltre cinquanta anni fa, Gino Girolomoni, pioniere del bio in Italia, dava vita a un ecosistema oggi portato avanti dai figli di Gino e da tutta la cooperativa.

In concomitanza con la Mezza Maratona del Metauro, gara podistica nazionale competitiva di 21 chilometri, domenica a Montebello gli amanti dello slowfood e della vita lenta potranno tornare a riassaporare il buon cibo, preparato con prodotti genuini del territorio e dal gusto riconoscibile del biologico. Per la giornata è previsto un menù dedicato a runners e accompagnatori: rigatoni Girolomoni trafilati al bronzo alla contadina (ragù e fagioli borlotti), polpettine al sugo, alette di pollo ruspante arrosto, insalatina di stagione, ciambellone e vino al costo di 28 euro, bevande escluse. È possibile prenotare un tavolo presso la Locanda Girolomoni (Via Strada delle Valli, 26 - Isola del Piano Pu) direttamente dal sito www.girolomoni.it oppure chiamando il numero 0721 720126.

Gli interni di Locanda Girolomoni

«Da sempre il nostro progetto non si limita alla sola produzione della pasta, ma intende toccare le corde dell’incontro e della trasparenza; – dice Maria Girolomoni, responsabile della Comunicazione della Cooperativa Girolomoni – Dando nuova vita al Monastero e a tutta la collina di Montebello, mio padre 50 anni fa non voleva esclusivamente coltivare in modo naturale, ma intendeva costruire un modo di vivere sano, fatto di rispetto della terra, armonia con la natura e cura delle relazioni umane. Con il nostro sistema di accoglienza, che ci piace chiamare GranoTurismo, vogliamo trasmettere i valori che ci sono stati tramandati da nostro padre».

Dentro a Granturismo, i figli di Gino oggi intendono promuovere la cultura della vita contadina: oltre all’esperienza enogastronomica alla Locanda, turisti e visitatori hanno la possibilità di alloggiare in agriturismo e partecipare a numerose iniziative volte alla sensibilizzazione al mondo del bio.

Il Monastero di Montebello

Il primo appuntamento è con i Bioaperitivi, momento immersivo fra la natura incontaminata e il silenzio della collina di Montebello che riprende tutti i sabati dal 29 aprile fino al 17 giugno. Si parte alle 17 dal pastificio Girolomoni, dopodiché è prevista una passeggiata fino al Monastero di Montebello con visita guidata e tappa finale in Locanda con BioAperitivo al tramonto, intorno alle ore 18:30. La prenotazione è obbligatoria al numero 347 4493648.

Spazio anche alla cultura: sabato 1° aprile al Monastero di Montebello alle 17 si terrà la presentazione del volume ‘‘Jacopa dei Settesoli. La ricca amica di Francesco‘‘, il racconto sulla vita di San Francesco da una prospettiva femminile scritto da Lucia Tancredi. L’evento rientra nel ciclo di incontri Impresa e Cultura, organizzati da Ucid Fano in collaborazione con Fondazione Girolomoni. Interverranno, tra gli altri, Maria Girolomoni, Presidente della Fondazione Girolomoni, e l’autrice del libro. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare insieme presso la Locanda Girolomoni ad un prezzo concordato, previa iscrizione via mail a gabriele.darpetti@gmail.com oppure a locanda@girolomoni.it.

Locanda Girolomoni

Via Strada delle Valli, 26 - 61030 Isola del Piano (Pu)

Tel +39 0721 720126

