Al Principe Cerami un menu ad hoc per scoprire i sapori della Grecia

Un appuntamento stellato senza precedenti dove lo Chef Mantarro del Ristorante Stellato Principe Cerami al San Domenico Palace, Taormina, un hotel Four Seasons e Luca Piscazzi, del Ristorante Stellato Pelagos, al Four Seasons Astir Palace di Atene – hanno realizzato un percorso gastronomico che unisce le radici della cucina siciliana alle influenze greche e ai suoi prodotti.

Dal Mar Egeo al Mar Ionio – i sapori si fondono nei nuovi piatti che gli Chef Mantarro e Piscazzi hanno creato per gli ospiti al Ristorante Principe Cerami, rigorosamente ammirando il panorama mozzafiato del Teatro Antico. Uniti da un grande rispetto per la materia prima, i due Chef racchiudono un forte carattere che si esprime nel menu della sera del 28 giugno.

Massimo Mantarro e Luca Piscazzi

Menu “dall’Egeo allo Ionio”

Gambero

Gambero di Mazara, cetrangolo, limone

Caviar

Spaghetti, ostrica, tahina nera, Caviarì

Risotto

Risotto con acciughe, finocchietto selvatico, pistacchio di Bronte

Magiritsa

Lumaca di mare, anguilla affumicata, lattuga romana

Primavera - Estate

Fragole, sambuco e mascarpone

La cultura Siciliana vive nei piatti dello Chef Massimo Mantarro che da sempre, ammirando la “sua” isola e il Mar Ionio, elogia il rispetto delle tradizioni locali e dei prodotti che ogni stagione e ogni differente area dell'isola dona, definendo l'identità dei piatti. Il suo carattere riservato e la delicatezza nei gesti si fondono perfettamente con la forza della sua cucina, che ha percorso una ricerca nelle radici della cucina siciliana per accogliere nella sua cucina lo Chef Luca Piscazzi.

Romano d'origine, invece, Piscazzi aveva chiara la sua vocazione, fin da quando in tenera età aiutava la nonna in cucina e quando, a 19 anni, completati gli studi iniziò le sue esperienze da Roma a Londra, Hong Kong e Pechino. Nella capitale del Regno Unitoha lavorato come sous chef della chef francese Anne-Sophie Pic nel suo ristorante La Dame de Pic London - all'interno del Four Seasons Hotel London a Ten Trinity Square – che ha ottenuto due Stelle Michelin.

La sala del Principe Cerami

Ma è in Grecia, al Four Seasons Astir Palace di Atene, dove oggi il pluripremiato Chef è alla guida del Ristorante Pelagos – in greco “mare aperto” – che lo Chef esprime il suo costante impegno a far emergere i ricchi sapori, gli aromi sottili e le varie trame delle materie prime di stagione, assicurandosi che i commensali riconoscano immediatamente ciò che c'è nel loro piatto. Concentrato sulla presentazione in modo innovativo, lo Chef mira a sottolineare il lato sostenibile dei prodotti locali e stagionali della terra e, in particolare, del mare – da cui i suoi piatti traggono ispirazione

Così dal Mar Egeo che abbraccia Atene al Mar Ionio di Taormina, gli ospiti potranno navigare attraverso i mari in un viaggio sensoriale che arriva al Principe Cerami - nell'inedita cena del 28 giugno.

San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel

Piazza S. Domenico de Guzman, 5 - 98039 Taormina (Me)

Tel +39 0942 613111

