Federcuochi con il Governo Meloni per il futuro della ristorazione italiana

«La Federazione Italiana Cuochi desidera esprimere i migliori auguri di buon lavoro al Governo formato da Giorgia Meloni, prima donna Premier del nostro Paese». Con questo auspicio la Federcuochi ha accolto il nuovo Governo a nome di tutti i cuochi d'Italia.

Giorgia Meloni con la Federazione Italiana Cuochi

«L'esecutivo appena nominato ha di fronte sfide molto difficili, prima fra tutte quella contro il caro energia, che sta mettendo in ginocchio le famiglie e l'economia del nostro Paese, già duramente provata dalla pandemia, con settori quali la ristorazione ormai al tracollo. I cuochi sono pronti a fare la loro parte, auspicando il prosieguo della fattiva collaborazione portata avanti in questi anni attraverso numerosi protocolli d'intesa con i ministeri chiave per il nostro comparto: quello dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, della Salute (per la sicurezza nutrizionale), dell'Istruzione e Merito (per gli istituti alberghieri), degli Esteri (per la promozione all'estero della tradizione enogastronomica italiana), delle Imprese e Made in Italy (per le nostre attività, tutela e promozione del Made in Italy alimentare), della Cultura (per la nostra millenaria cultura culinaria), del Turismo (spesso il primo contatto con il turista sono proprio i cuochi). Ai neoministri di questi dicasteri - Lollobrigida, Urso, Salvini, Giorgetti, Tajani, Santanchè, Schillaci, Valditara, Bernini e Sangiuliano - vanno quindi i nostri migliori auguri e le nostre speranze».

