Dopo il successo dello scorso anno, torna PA‘ncucciato, lievitato in edizione limitata che mette insieme le tecniche tradizionali di preparazione del panettone con quelle antiche locali di incocciatura del cous cous.

Lo chef Filippo La Mantia

Nato dall'idea di un imprenditore siciliano titolare di una nota azienda di prodotti dolciari, in collaborazione con lo chef Filippo La Mantia, PA‘ncucciato è un grande lievitato, all’interno del quale è stato inserito il cous cous, lavorato in modo da dare consistenza all’impasto e unicità alla ricetta. Nell’impasto trovano spazio l’uvetta di Pantelleria, una selezione di frutta candita di primissima scelta, gli sciroppi di arancia e limone biologici, per donare al PA’ncucciato sapori e profumi del territorio siciliano. La lenta lievitazione artigianale dà il tocco finale, dando sofficità, leggerezza e alta digeribilità.

L’idea che sta alla base della creazione del PA’ncucciato è quella di dare vita a un prodotto che, senza mai perdere di vista creatività e passione, raddoppia il valore della tradizione, dando corpo e consistenza a quella dolciaria del lievitato più famoso e a quella legata all’antica pratica della lavorazione della semola. Un’ intenzione espressa già dal nome scelto per questo innovativo grande lievitato, dove PA rimanda al panettone e ‘ncucciato alla tecnica della ‘ncocciatura, ovvero dell’aggregazione del cous cous per effetto dell’acqua e del movimento rotatorio della mano.

Il cous cous, inoltre, per lo chef La Mantia rappresenta una sorta di biglietto da visita, e Pa’ncucciato è la sintesi di due concetti per lui fondamentali, “la palermitanitudine” con ciò che lo lega a Milano, sua città adottiva e patria del panettone.

«Quest’anno abbiamo scelto di presentare Pa’ncucciato proprio a Milano – spiega lo chef – in omaggio alla storia del panettone e alle sue origini. Ma, per favore, non chiamatelo panettone. Pa ‘ncucciato è un incrocio di trazioni che si compie sull’asse Sicilia – Lombardia: cous cous e panettone che si incontrano e si fondono per dare vita ad un nuovo prodotto».

PA‘ncucciato viene presentato nella sua speciale confezione di design, una scatola di latta da collezione, progettata e creata appositamente riproducendo la Chiesa palermitana di San Giovanni degli Eremiti, personalizzata dall’artista contemporaneo Andrea Buglisi, celebre per la creazione nel capoluogo siciliano dei murales che raffigurano i giudici Falcone e Borsellino.

