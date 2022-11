Marc Lanteri lascia il ristorante Al Castello di Grinzane Cavour: si dedicherà a un nuovo progetto nel 2023

Anno nuovo, vita nuova per Marc Lanteri. Questo, infatti, sarà l’ultimo autunno della brigata dello chef francese al ristorante Al Castello di Grinzane Cavour (Cn).

«L’esperienza Al Castello è stata importante nel mio percorso professionale e umano, ma era giunto il momento di cambiare e perseguire nuovi obiettivi», queste le parole dello chef, che si trasferirà a inizio 2023 sulle colline Unesco, tra Langhe e Roero. Ad accompagnare Marc in questo nuovo progetto di ristorazione ci saranno la moglie, Amy Bellotti, in qualità di responsabile di sala e Restaurant Manager e Alessandro Corsini, Wine Director.

La filosofia culinaria dello chef sarà arricchita da una maggiore attenzione verso prodotti di nicchia di piccoli produttori del territorio per dare ulteriore importanza alle materie prime di altissima qualità, ma non subirà cambiamenti di rilievo. Anche la scelta dei vini sarà improntata verso viticoltori che producono in maniera sostenibile con attenzione alla salvaguardia del territorio. «I cambiamenti naturali che stanno avvenendo ci portano ad effettuare scelte più consapevoli sia nella stagionalità e l’origine della materia prima ma anche nei materiali di consumo» - afferma lo Chef.



Una cucina di frontiera più identificabile e libera, dove lo chef continuerà a sperimentare le tecniche culinarie francesi non tralasciando le tradizioni piemontesi, che rappresenta un fiore all’occhiello della gastronomia italiana.

