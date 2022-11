Cuoco Colagreco, per l'Unesco è ambasciatore di buona volontà per la biodiversità

Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco, in occasione della due giorni di Université de la Terre, in svolgimento a Parigi, nominerà lo chef tre stelle Michelin Mauro Colagreco, 46 anni, come Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità.

Mauro Colagreco (foto: Matteo Carassale)

È la prima volta che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura affida a uno chef questo incarico.

Argentino con radici italiane, il pluripremiato Mauro Colagreco, chef patron del ristorante 3 stelle Michelin Mirazur di Mentone, ha creato una cucina che rispecchia i suoi valori ambientali, facendo della natura la fonte di ispirazione per i suoi piatti.

In qualità di Ambasciatore di buona volontà dell'Unesco, il ruolo dello chef Mauro Colagreco sarà quello di promuovere le azioni dell'Organizzazione a favore della biodiversità.

Nel 2019, Mirazur è stato votato come numero uno tra i 50 migliori ristoranti del mondo. Oltre alla terra, Mauro Colagreco ha a cuore la protezione degli oceani. È stato un convinto sostenitore della promozione di iniziative di pesca sostenibile e ha trovato nuove soluzioni per rimuovere tutta la plastica monouso dalla sua cucina e dall'edificio del ristorante. Mirazur è stato il primo ristorante al mondo a ottenere la certificazione «Plastic Free» nel 2020 e nello stesso anno è stato premiato con una stella verde dalla Guida Michelin.

© Riproduzione riservata