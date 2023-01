Il ristorante pop-up Brizza vola ai Caraibi

Dopo averlo inaugurato lo scorso luglio a Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, il ristorante pop-up Brizza raggiunge le spiagge più suggestive di Anguilla e Saint Martin con cinque cene-evento che celebrano la Sicilia e il suo mare. Tra il 2 e il 10 febbraio, lo chef Agostino D’Angelo curerà un vero e proprio viaggio culinario per gli ospiti di Cap Juluca e La Samanna, le due iconiche strutture Belmond delle isole caraibiche, accompagnandoli alla scoperta della cucina di mare siciliana.

Agostino D’Angelo



Sulla baia incontaminata di Maundays in cui sorge Cap Juluca, il 2 febbraio lo chef D’Angelo renderà omaggio alla cucina tipica siciliana con una cena di benvenuto vista oceano: gli ospiti saranno trasportati in un autentico viaggio alla scoperta dei piatti tradizionali più amati da Agostino, dalla caponata al polpo “vugghiutu”, ma anche il tipico fritto misto di paranza e gli arancini.

Il giorno seguente sarà il ristorante Cip’s By Cipriani, così chiamato per celebrare l’Italia e il glamour veneziano con l’executive chef Bruno Carvalho, ad accogliere il pop-up di Brizza per una cena esclusiva, con un menù degustazione di 6 portate creato da Agostino D’Angelo attingendo da quell’orgogliosa passione che da sempre lo spinge ad esaltare i tesori del suo mare. L’eleganza del luogo si coniuga anche in quest’occasione con odori e sapori unici, creando una “brezza” che porta a sognare una cena pieds-dans-l’eau nella Baia di Mazzarò. Si inizia infatti con una selezione di quattro canapé signature di Brizza, tra cui gli scampi scottati su crema di patate al plancton e mollica tostata, e i ricci di mare su crostino croccante al limone. Non potevano certamente mancare i ravioli con ricotta e melanzane alla brace, ristretto di astice, mandorle di Noto e olio d’oliva alle alghe, o ancora la fresca granita di salicornia.



Dall’8 al 10 febbraio, la stessa “brezza” siciliana raggiungerà poi la splendida Baie Longue sull’isola di Saint Martin, dove ad accogliere Brizza sarà il nuovo ristorante La Spiaggia con l’executive chef di La Samanna, Bernard Prim. Solitamente aperto al pubblico con un menu che celebra l’Italia, le tre cene evento saranno l’occasione per rendere omaggio ad una delle isole del Mediterraneo più famose al mondo, nota anche per quella tradizione culinaria di cui lo chef D’Angelo si fa portavoce

