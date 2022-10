L'Iiac lancia il videocorso di psicofisiologia sensoriale per il caffè

L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) continua ad aggiornare la propria offerta formativa e lancia un corso di psicofisiologia sensoriale per il caffè. 16 lezioni tenute da Luigi Odello, presidente Iiac e professore di analisi sensoriale in diverse università italiane, in cui gli studenti sono accompagnati nell’apprendimento di mappa sensoriale, scheda sensoriale, fisiologia degli organi di senso e loro applicazione all’assaggio, con analisi dei punti di forza e di debolezza, tecnica di assaggio. Tutto già disponibile gratuitamente per i soci Iiac sulla nuova piattaforma didattica online.

Videolezione di Luigi Odello

“Siamo convinti che fornire ai nostri soci una solida competenza su temi così rilevanti per chiunque lavori nel mondo del caffè sia fondamentale – ha commentato Luigi Odello – Una corretta e chiara comprensione della psicofisiologia sensoriale è alla base dell’uso efficace di un metodo di assaggio perché rende un professionista più consapevole delle proprie capacità”.

Il nuovo videocorso di psicofisiologia sensoriale si inserisce nell’aggiornamento della struttura del corso di Patente per Assaggiatore di Caffè e per il quale Iiac sta addestrando un gruppo di nuovi docenti. Estratti del video corso e maggiori dettagli sul nuovo corso sono disponibili a https://www.sensoryprofessionals.coffee/corso-assaggiatore-caffe.

