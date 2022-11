Luca Pergolizzi nuovo director of sales & events del Grand Hotel Poltu Quatu

Luca Pergolizzi è il nuovo director of sales & events del Grand Hotel Poltu Quatu ad Arzachena (Ot), il resort nel nord della Sardegna, che quest’anno ha registrato un successo senza precedenti.

Luca Pergolizzi



Pergolizzi, nato a Milazzo (Messina) nel 1982, è entrato a far parte del team commerciale del Grand Hotel Poltu Quatu nel 2015, dopo un’esperienza al San Domenico Palace di Taormina, conseguita a seguito degli studi che dall’Università lo hanno portato al Master dedicato proprio al turismo.

Poltu Quatu, con il Grand Hotel Poltu Quatu, ha appena terminato la lunga stagione, che da aprile si è protratta fino all’inizio di novembre e già si prepara per il nuovo anno.

«La stagione 2022 ha decretato il successo di Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale - ha dichiarato Rafael Torres, ceo di Girama Hospitality che gestisce il resort - In questi due anni abbiamo impostato una strategia a 360°, dal commerciale al marketing e alla comunicazione, dalle iniziative speciali fino alle partnerhsip e oltre, includendo l’operatività e i servizi offerti. Una strategia che evidenzia la possibilità di guardare oltre le classiche dinamiche turistiche e che ha permesso di sviluppare e far conoscere questa splendida destinazione in Sardegna con ospiti da tutto il mondo e che ci vede già attivi per il 2023».

Il fascino di Poltu Quatu è legato alla posizione e ai servizi d’eccellenza: un fiordo naturale dove si nasconde questo paradiso del Mediterraneo, sulla costa settentrionale della Sardegna, esattamente di fronte all’Arcipelago della Maddalena, proprio dove nasce la Costa Smeralda.

Un porto nascosto, come dice il nome stesso in dialetto gallurese, dove tutto è a portata di mano: tra le tipiche rocce scolpite dal vento, contornato dalla macchia mediterranea e dalle acque cristalline, lungo un’insenatura naturale, si snoda Poltu Quatu, il borgo che richiama lo stile marinaro con la classica piazzetta circolare, sulla quale convergono vicoli e viuzze e dove le tipiche case arroccate fanno da cornice, rendendo la destinazione tra le più affascinanti dell’isola.

Fulcro del borgo è il Grand Hotel Poltu Quatu, punto di riferimento per il turismo 5 stelle, un’oasi di pace e tranquillità modellata dal genio creativo dell’architetto Jean Claude Le Suisse, creata ispirandosi ad un tipico villaggio di pescatori: 143 camere e suite, tra le quali spiccano le iconiche Royal e Presidential Suite, entrambe con terrazza privata con vista e piscina o jacuzzi; ristoranti e bar per tutti i momenti della giornata; il centro congressi per ospitare riunioni ed eventi; piscina e spiaggia privata dedicata; la palestra Heaven con vista e il Tennis e Padel Club; il centro benessere dedicato con trattamenti e servizi di alta qualità.

A completare i servizi di Poltu Quatu: The Reserve Poltu Quatu, con i 66 appartamenti ideali per chi cerca una propria dimora; Marina dell’Orso, approdo sicuro per più di 300 imbarcazioni dagli 8 ai 50 metri; ristoranti e bar come il Tanit Fine Restaurant e la Terrace du Port, imperdibili tappe con terrazze sul mare per una cena gourmet o un aperitivo al tramonto; oltre a tante proposte di shopping e intrattenimento lungo la promenade, tutto raggiungibile in pochi passi, all’interno del borgo.

© Riproduzione riservata