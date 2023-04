The Sense Experience Resort, Luigi Magnani nuovo General Manager

Si aggiunge una nuova importante figura al The Sense Experience Resort: il General Manager, che sarà Luigi Magnani. Si aggiunge al Duty Manager: due figure complementari e preziose, per una struttura che è articolata e ricca di sfaccettature e potenzialità. Con lui la squadra si amplia e si pone nuove sfide e obiettivi: dalla versione informale del ristorante fine dining Eaté per il pranzo, a diversi servizi che intensificano le emozioni esperienziali, come l’Orto Botanico con percorsi sensoriali, lo Yoga al tramonto, il programma Vip in Suite.

The Sense Experience Resort, incastonato in un parco secolare e affacciato sulla spiaggia di Follonica, è una struttura che punta sulle emozioni, sul risveglio dei cinque sensi, sulla ricerca dell’eccellenza dei servizi contemporaneamente alla connessione con la natura. L’ospite è messo al primo posto, e messo nelle condizioni di esperire l’ambiente circostante in modo immersivo ed intenso. Dal suo lancio sul mercato nel 2020, The Sense è cresciuto molto andando a posizionarsi come struttura di riferimento per il turismo luxury in Maremma.

È pronto per ampliare servizi ed esperienze e sognare e far sognare ancora più in grande, come racconta il nuovo General Manager Luigi Magnani, esperto di Sviluppo e Strategia di strutture di lusso, con esperienze lavorative importanti sia nello stesso territorio che all’estero.

Luigi Magnani

Cosa rappresenta per lei il The Sense, a questo punto del suo percorso professionale? (opportunità, sogni, sfide...)

Per me essere arrivato al The Sense è un orgoglio, posso collaborare con una struttura di altissimo livello a casa mia, a cui posso apportare le mie esperienze fatte negli anni. È un piacere e uno stimolo poter collaborare in un ambiente unico con un team giovane dinamico e competente. Ho con piacere trovato una filosofia moderna di ospitalità portata avanti dalla famiglia Ficcanterri che si avvicina molto ad un mio pensiero: “oggi per essere vincenti dobbiamo essere diversi”.

Cosa la porta al The Sense e cosa pensa di poter apportare all'attuale assetto del resort? (ad esempio, in qualità di proprietario di un ristorante, può dare un punto di vista importante...)

Essendo una struttura giovane, lavoreremo sull’awareness e sulla brand reputation, per far sì che di questa crescita in termini di prodotto/servizio ci sia evidenza anche nel punteggio dei principali siti web di reputazione online e per aumentare il livello del servizio offerta alla nostra clientela. L’assetto Food&Beverage del resort è molto variegato. Abbiamo un ristorante fine dining, il Ristorante Eaté, con una location unica direttamente in spiaggia, recentemente entrato a far parte della prestigiosa Guida Michelin Italia 2023 e che punta chiaramente a migliorare il suo posizionamento e prestigio all’interno della Guida. Inoltre abbiamo un ristorante centrale con una cucina molto vicina alla nostra terra ma con un respiro internazionale, il Ristorante Dimorà; un all day dining service al The Sense Experience Beach Club e un American Bar di alto livello il Red Rabbit. Quest’anno lanceremo sul mercato anche l’Eaté Bistrot, una versione più informale a pranzo del nostro ristorante Fine Dining. L’obiettivo è quello di rendere tutti i nostri outlet dei prodotti unici con dei brand posizionati sul mercato e delle business unit indipendenti, con un alto livello di servizio, per il quale sto lavorando proprio in questi giorni sulla selezione del personale con il team delle Risorse Umane.

Lei risiede nel territorio del The Sense da una decina di anni...dopo aver viaggiato e lavorato in prestigiosi alberghi di lusso di tutta Italia e di Londra: Cosa ritiene che apporti il The Sense al territorio, che differenza marca rispetto al panorama ricettivo locale?

Il The Sense ha apportato sicuramente un valore aggiunto al territorio, andando a colmare un gap che da anni attendeva, e cioè un resort di lusso che si affaccia direttamente su uno dei più bei mari della nostra costa. Il segmento Luxury da alcuni anni è entrato in una nuova fase. Il concetto di lusso non si esprime più con la mera ostentazione del bello o del prezioso, ma con un concetto nuovo, che è il cuore del progetto The Sense, che è quello del lusso esperienziale. La vita è una collezione di esperienze uniche, il cui ricordo ci emoziona continuamente nell’arco di tutto il nostro percorso. L’obiettivo su cui i miei colleghi hanno lavorato e sul quale continueremo a lavorare è creare esperienze uniche, a partire dalle suite, dall’accoglienza, dalla ristorazione, dalle attività nella nostra struttura e fuori dalla nostra struttura, impreziosire gli spazi esterni ma lasciando spazio alla natura e al nostro bellissimo mare. I nostri ospiti saranno disposti ad acquistare una esperienza The Sense purché questa sia indimenticabile.

Potenzialità ancora da esplorare, progetti, novità...

Vorremmo continuare a condurre nuove indagini di mercato per trovare nuovi target di clientela di nicchia e offrire loro un servizio disegnato su misura, come ad esempio i viaggiatori con animali. Come detto del nuovo progetto Eatè Bistrot dedicato a chi anche in relax in spiaggia non vuole rinunciare ad un pranzo di qualità.

Quale ambiente o servizio del The Sense è fra i suoi preferiti? Cosa segnalerebbe in particolare agli ospiti?

Sicuramente la proposta ristorativa. Un’ampia gamma di tipologie di prodotti unici e locali, piatti dal gusto intenso e ricercato per lasciare spazio agli ospiti di giocare con i sensi durante tutto l’arco della giornata. Il nostro Vip Program, per gli ospiti che decidono di provare una esperienza in suite. Il percorso sensoriale che abbiamo creato per lasciare ai nostri ospiti la possibilità di scoprire il nostro parco di 5 ettari e le sue meraviglie.

E cosa potrebbe essere aggiunto o implementato, a suo avviso?

Verrà implementato lo Yoga Sunset Programme, che si terrà sui terrazzamenti rialzati sulle dune con una splendida vista dell’Isola d’Elba la sera al tramonto.

Inoltre come progetto della Proprietà, a breve saremo dotati di un orto botanico per garantire una esperienza naturalistica ai nostri ospiti e una cucina a km zero, sono in programma altri progetti di aggiornamento del prodotto che ci garantirebbero la possibilità di estendere la stagionalità della nostra struttura.

