Fabio Orlando di nuovo responsabile interno della comunicazione di Fipgc

Spinto dalla passione per la pasticceria, Fabio entra a far parte della federazione nel 2013, anno della sua fondazione ed acquisisce diverse cariche e riconoscimenti, come la vittoria al Campionato Italiano di Cake Design Fipgc nel 2016 ed il premio miglior scultura nei mondiali Fipgc 2017.



La volontà di condividere il proprio know how ha portato Fabio a diventare Pastry Consultant ed a collaborare con prestigiose aziende.

Fabio Orlando

Oggi la federazione gli dà il bentornato, con la certezza che il suo lavoro e la sua professionalità saranno ineccepibili.La Fipgc invita i suoi iscritti a rivolgersi a Fabio Orlando ed alla referente dell' agenzia di comunicazione e marketing, Valeria Brelicco, in merito a pubblicazioni, eventi o per qualsivoglia domanda in merito alla comunicazione della Federazione.

