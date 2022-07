Save the Brand 2022, il premio va a Dario Loison

Si è tenuto lo scorso 4 luglio al Four Seasons di Milano, la premiazione “Save the Brand 2022“, giunto alla nona edizione. Organizzato da LC Publishing Group – con la sua testata digitale Foodcommmunity.it – il premio è dedicato agli imprenditori italiani nel settore Food & Beverage che si sono distinti per il valore che hanno creato intorno al proprio marchio. A Dario Loison è stato assegnato il Premio Internazionalizzazione “Save The Brand 2022” “per aver saputo guardare all’estero e per aver promosso il consumo del panettone tutto l’anno“.

Dario Loison

Un premio di cui Dario Loison è particolarmente orgoglioso e che va ad affiancare i riconoscimenti FoodCommunity conquistati nel 2018: il premio Save the Brand “Best Practice Tradizione e Innovazione“ perché “L’azienda dolciaria dispone di una struttura produttiva e commerciale agile e all’avanguardia, capace di mantenere i solidi legami con la tradizione pasticcera più antica e di rispondere alla domanda di un mercato globale” e il Premio Food Story “FoodCommunity Awards“, con la seguente motivazione: “Pasticceri da tre generazioni, esporta i suoi prodotti in 55 paesi. Le università di tutto il mondo studiano il modello- Loison , connubio tra tradizione e innovazione“

© Riproduzione riservata