Aziende alle prese con i primi scioperi per il green pass nelle mense

Il 13 agosto, su tutti i turni di lavoro, i dipendenti della Hanon Systems di Campiglione Fenile, azienda con sede in provincia di Torino, hanno indetto due ore di sciopero con uscita anticipata per protestare contro l’esclusione dalla mensa aziendale dei lavoratori sprovvisti di green pass.

Indetto per il 13 agosto lo sciopero dei lavoratori Fim-Cisl della Hanon Systems per le disposizioni su mensa e green pass

A indire lo sciopero sono i rappresentati della Fim-Cisl dopo l’annuncio della presa di posizione della direzione risorse umane comunicata ai 600 dipendenti lo scorso 3 agosto. Secondo le ultime disposizioni, infatti, i lavoratori non vaccinati dovranno consumare il pasto all’aperto.

Un fatto definito «grave» dai sindacati che, pur dicendosi favorevoli alla profilassi anti-Covid punta il dito contro la «mera ed errata interpretazione del Decreto legge 105 del 23 luglio 2021. La norma parla di esercizi che somministrano cibi e bevande” e non di mense aziendali che già tra l’altro applicano i protocolli Covid», si legge nel volantino Fim che indice lo sciopero.

Per far fronte a questa situazione, il sindacato chiede all’azienda l’erogazione di un ticket a titolo di risarcimento del danno subito per tutti i lavoratori Hanson esclusi dalla mensa a partire da lunedì 9 agosto.

