Gruppo Serenissima e Women At Business insieme per valorizzare l’uguaglianza di genere

Serenissima Ristorazione, realtà italiana leader nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, con 14 società collegate, un fatturato consolidato di oltre 400 milioni di euro e circa 10.000 dipendenti, ha scelto Women at Business per supportare le donne nello sviluppo della propria carriera e valorizzare le competenze femminili all'interno del Gruppo.

Women at Business è la prima community di incontri professionali tra donne e aziende, una piattaforma basata su un algoritmo di matching inclusivo, per incentivare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro e valorizzarne le peculiari competenze. Per entrambe le aziende, la parità di genere riveste una particolare importanza: a dimostrarlo sono i numeri. L’80% del personale di Serenissima Ristorazione è composto da donne e l’obiettivo è di incrementare la cultura dell’uguaglianza di genere e supportare le donne nello sviluppo della propria carriera.

La disuguaglianza di genere, infatti, in Italia e nel mondo - dove le donne non hanno un lavoro o fanno fatica a trovarlo e godono di un trattamento retributivo minore – è un muro da abbattere. La partnership fra Serenissima Ristorazione e Women at Business è in linea con gli obiettivi di parità di genere previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma una base necessaria per un mondo pacifico, prospero e sostenibile. Negli ultimi decenni ci sono stati alcuni progressi, ma è ancora molto difficile riuscire a raggiungere la parità di genere entro il 2030. Sono necessari impegno e azioni coraggiose per accelerare i progressi, anche attraverso la promozione di leggi, politiche e istituzioni che promuovano l'uguaglianza di genere.

Secondo il rapporto 2022 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2019, prima della pandemia, le donne rappresentavano il 39,4% dell'occupazione totale nel mondo. La pandemia da Covid-19 ha portato molte donne a rinunciare o a perdere il proprio posto di lavoro: nel 2020 infatti le donne rappresentano quasi il 45% delle perdite globali di occupazione. La quota di donne in posizioni manageriali in tutto il mondo è aumentata dal 27,2 al 28,3% dal 2015 al 2019, ma è rimasta invariata dal 2019 al 2020, primo anno senza aumenti dal 2013.

Per questi motivi e per raggiungere gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite è indispensabile adottare misure che favoriscano da un lato l’accesso delle donne nel mondo del lavoro e dall’altro salvaguardino la loro presenza all’interno delle aziende. E proprio un evento a supporto delle eccellenze nell’imprenditoria femminile, organizzato da Forbes per celebrare la premiazione delle 100 donne dell’anno 2022, è stato l’occasione di incontro per Serenissima Ristorazione e Women at Business, due realtà che fin da subito hanno condiviso reciprocamente missione e valori e che oggi si trasforma in una comune collaborazione con un unico obbiettivo. Donne che supportano le donne, non solo per dismettere un ulteriore stereotipo ma per costruire una nuova cultura d’impresa capace di ampliare lo sguardo in ambito sociale, con l’obiettivo di ottenere una società più equa e sostenibile che sia a vantaggio di tutti, uomini e donne.

«Siamo molto felici delle opportunità professionali che questa grande realtà italiana potrà offrire alle donne profilate della nostra community e speriamo possano trovare reciproca soddisfazione e trasmettere alle donne in cerca di un'opportunità professionale la stessa passione per il lavoro che l’azienda ha trasmesso a noi» hanno dichiarato Laura Basili e Ilaria Cecchini, founder di Women at Business.

«Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con Women at Business che mira a contribuire al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’empowerment di donne e ragazze attraverso un miglioramento dei paradigmi del mondo del lavoro relativi all’equità di genere e per sostenere lo sviluppo della carriera delle donne – ha dichiarato Giulia Putin, Chief Purchasing Manager di Serenissima Ristorazione – Grazie a questa collaborazione vogliamo trasmettere alle donne che accogliamo all’interno del nostro Gruppo la nostra visione e la passione per il lavoro ispirato ai principi di equità e inclusione. Nel mondo le donne rappresentano il 39% della forza lavoro, ma detengono solo il 27% delle posizioni manageriali. In Italia c’è stato un miglioramento dal 2010 al 2017, grazie all’aumento della quota di donne negli organi decisionali e nei Consigli di Amministrazione delle società quotate in Borsa pari al +31,6%, ma il tasso di occupazione femminile nel 2021 è diminuito dello 0,7% rispetto al 2019 e la media dell’Unione Europea resta ancora lontana».

Lavorare con passione è uno degli ingredienti di Serenissima Ristorazione, dove l’obiettivo di valorizzare le competenze di ognuno per crescere insieme è indirizzato a rendere l’ambiente più stimolante e rispettoso dell’unicità di ogni collaboratore. La filosofia aziendale si basa su una visione ben chiara: Innovare, Crescere e Lavorare.

Con questi importanti valori, Serenissima Ristorazione fa della responsabilità sociale uno dei principi cardine del proprio operato verso i collaboratori e i clienti: la passione per il lavoro, l’importanza di creare ed innovare sono le leve che spingono l’azienda a mirare a un servizio sempre di più d’eccellenza e ad un futuro volto a promuovere la diversità e l’inclusione. La persona è al centro insieme alle sue competenze: uno spirito con cui Serenissima Ristorazione mira ad assicurare a tutte a e tutti un ambiente di lavoro equo, inclusivo e ispirato alla gender equality in cui siano riconosciute e valorizzate le capacità e le competenze di ogni collaboratore a prescindere dal genere.

Gruppo Serenissima Ristorazione

Viale della Scienza 26 - 36100 Vicenza

Tel +39 0444 348400

© Riproduzione riservata