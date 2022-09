Rinunciare al vino per la dieta? No, usare bicchieri più piccoli

Chi deve mettersi a dieta lo sa, anche l’alcol “pesa”. Tuttavia, resistere ad un secondo bicchiere di un ottimo vino non sempre risulta semplicissimo. E allora come fare? Uno studio inglese pubblicato sulla rivista “Addiction” suggerisce un piccolo stratagemma che sembrerebbe funzionare: sostituire le classiche bottiglie di vino da 750 ml con altre più piccole e bere da bicchieri meno capienti.



Alle 260 famiglie del Regno Unito che hanno partecipato alla ricerca è stato chiesto di adottare per 14 giorni nuove abitudini: il loro consumo abituale di vino era di circa due bottiglie a settimana. Il gruppo è stato suddiviso in due sottogruppi, al primo è stato chiesto di continuare con le abitudini consolidate, al secondo di acquistare bottiglie da 375ml. Non solo, è stato anche chiesto a una parte dei partecipanti di utilizzare bicchieri meno capienti da 350ml o, ancora più piccoli, da 290ml.



Al termine delle due settimane i ricercatori hanno scoperto che quanti si erano trovati costretti alle bottiglie più piccole avevano consumato un bicchiere di vino in meno rispetto al solito. Un risultato ancora più significativo si è osservato in coloro che avevano usato bicchieri più piccoli: hanno bevuto il 6,5% in meno, o l'equivalente di 1,7 bicchieri in meno, in 14 giorni.

