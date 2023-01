Gelo, maltempo e malanni: nasce il "Vitamina Day"

Per combattere gli effetti del ritorno del gelo e del maltempo e prevenire i malanni di stagione arriva il primo “Vitamina Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali contadini, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo, spinte dal brusco abbassamento della temperatura.

Nasce il "Vitamina Day" per combattere gelo, maltempo e malanni

Dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74, a quelli lungo tuttala Penisola domani sabato 28 gennaio sono in programma iniziative ad hoc con tutor della salute o nutrizionisti ma anche l’esposizione delle diverse varietà di frutta e verdura di stagione, la preparazione di centrifughe e spremute a km zero e dimostrazioni pratiche con le ricette della salute fatte “in diretta” dagli agrichef. L’elenco completo degli appuntamenti si trova sul sito www.campagnamica.it.

Per l’occasione sarà presentato lo studio Coldiretti sui rimedi naturali contadini contro il freddo, con la dieta antigelo per rafforzare le difese immunitarie.

