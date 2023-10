Sei vegetariano? Per la scienza potrebbe dipendere dai tuoi geni

Sei vegetariano? Potrebbe dipendere dai tuoi geni! Così sembrerebbe aver scoperto un vasto studio, il primo a indagare il rapporto tra scelte alimentari e genetica, che ha identificato tre geni che risultano fortemente associati all'essere vegetariani e altri 31 che potrebbero essere coinvolti. La ricerca, pubblicata sulla rivista Plos One e guidata dall'americana Northwestern University, spiegherebbe dunque perché per alcune persone risulta molto più difficile rinunciare a carne e pesce e apre la strada ad ulteriori studi che potrebbero avere importanti implicazioni per quanto riguarda raccomandazioni alimentari personalizzate e la produzione di migliori prodotti sostitutivi della carne.

Essere vegetariani potrebbe dipendere anche dai geni

Per cercare di capire quanto il Dna possa influire sulla capacità di adottare una dieta vegetariana, i ricercatori guidati da Nabeel Yaseen hanno messo a confronto i dati genetici di più di 5.300 vegetariani stretti con quelli di oltre 329mila persone, tutti provenienti dalla vastissima banca dati britannica Biobank. Tutti i partecipanti erano bianchi di origine caucasica, per evitare che la presenza di etnie diverse potesse confondere i risultati. Gli autori dello studio hanno così scoperto 3 geni fortemente associati e altri 31 potenzialmente coinvolti con l'essere vegetariani. Molti di questi geni, inclusi 2 dei 3 principali, sono collegati al metabolismo dei grassi.

«Una cosa in cui i prodotti vegetali differiscono dalla carne sono i grassi - afferma Yaseen - La mia ipotesi è che nella carne potrebbero essere presenti grassi di cui alcune persone hanno bisogno. E forse, le persone il cui Dna favorisce il vegetarianismo sono in grado di sintetizzare questi componenti in maniera autonoma. Tuttavia al momento si tratta di semplici speculazioni, c'è ancora molto lavoro da fare».

