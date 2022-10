I prodotti di punta Vantguard protagonisti a Buonissima 2022

Vantguard, il gruppo spagnolo key player del settore premium nel mercato degli spirits, è partner di Buonissima 2022, l’appuntamento torinese che dal 26 al 30 ottobre racconterà le eccellenze della cucina piemontese e le proposte gastronomiche internazionali, con special guest e un intrattenimento musicale di grande risonanza.

Con alcuni dei suoi prodotti di punta, Gin Raw, Ysabel Regina e Seventeen, Vantguard andrà in scena in tre appuntamenti esclusivi:

27 ottobre 2022 – Vivaldi Rocks. La Cena del Tempo (Reggia di Venaria)

Una cena di gala curata da Alain Ducasse e Davide Oldani, accompagnata dall’opera musicale creata per l’occasione da Samuel dei Subsonica, connubio di un sound elettronico e barocco. In questa occasione una degustazione di Ysabel Regina Singular Brandy in pairing con il cioccolato di Guido Gobino.

28 ottobre 2022 – Cinemagika (Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana)

Cena evento con Chicco Cerea, Chiara Pavan e Francesco Brutto con Matteo Baronetto. Sarà possibile Degustare Ysabel Regina Singular Brandy in pairing con il cioccolato firmato da Guido Gobino.

30 ottobre 2022 – Bistromania (Ristorante Combo)

Un’esperienza culinaria a più mani: ristoranti di Torino e non tra cui Contesto Alimentare, Gaudenzio Vini e Cucina; Luogo Divino; Razzo; Scannabue; Silos; Smoking Bar; XXL Cafè Osteria alla Concorrenza (Milano); Estro (Venezia); Il Genovese (Genova); Cantina del Tormento (Vicenza); Bar Bozza (Roma); Osteria Pavesi (Piacenza); Locanda del Falco (Valdieri, CN); Trattoria da Burde (Firenze). Vantguard realizzerà una cocktail List “Buonissima” con Gin Raw e Seventeen.

Vantguard è pioniere nella creazione di brand innovativi premium e di successo con un’identità ben definita e un forte appeal per il consumatore. Attenta ai trend del settore e a coglierne ogni singola sfumatura, è forte di un background consolidato nella ricerca e sviluppo e si distingue per la capacità di valorizzare i marchi posizionandoli nella fascia di mercato più premiante.

Gin Mare è l’esempio più calzante dell’abilità dell’azienda di dare vita a prodotti distintivi e di grande valore andando oltre i limiti tracciati dall’industria attraverso un pensiero “out of the box” e alla sua “challenging attitude”. In pochi anni Vantguard, grazie a una strategia di marketing e comunicazione vincente, ha fatto di Gin Mare il prodotto più conosciuto a livello internazionale, facendogli ottenere la nomina di gin ultra-premium numero 1 al mondo secondo l’IWSR.

Il portfolio Vantguard oggi è molto ampio e diversificato, con una collezione di prodotti con cui ripetere il percorso di successo di Gin Mare, tra questi: Tequila Curado, Gin Raw, Bonanto Aperitivo, Flaming Pig Irish Whisky, Seventeen Contemporary Mixers, 22 Artesian Water, Isleña Beer e Isleña Blue, Capucana Cachaça e Ysabel Regina Singular Brandy.

L’obiettivo dell’Azienda nel prossimo futuro è quello di rafforzare il proprio heritage di brand innovativo e di riferimento per la mixology più di qualità, confermando il ruolo dell’azienda come key player del settore.

