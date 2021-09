Allarme grano. La Molisana: rischio speculazioni sui prezzi

Allarme grano. A lanciarlo è l'ad del pastificio La Molisana che, in un'intervista al Sole 24 Ore, traccia uno scenario difficile per i produttori di pasta e farine italiani: «Tra marzo e maggio 2022 non avremo abbastanza grano per fare la pasta», ha affermato Giuseppe Ferro.

Il problema? «Sta in Canada che è di gran lunga il primo produttore al mondo di grano duro e che quest'anno ha prodotto 3,5 milioni di tonnellate anziché le solite 6,5», ha rilevato Ferro. Una taglio della produzione che ha scatenato anche la corsa all'accaparramento delle derrate alimentari facendo schizzare alle stelle il prezzo della materia prima.

La questione, però, non si esaurisce qui: «Il grano può essere stoccato per un anno o anche due, ma la semola dura solo un mese», ha spiegato Ferro. E da qui scattano le speculazioni che ricadono, a cascata, su tutta la filiera: dai mugnai ai consumatori. In prospettiva, quindi, è possibile che gli aumenti arrivino a costare fra i 15 e i 20 centesimi in più a pacco di pasta.

