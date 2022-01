Groviera? Per gli Usa termine generico. Produttori europei perdono la causa per la tutela

Brutte notizie per gli amanti dei formaggi: i produttori francesi e svizzeri di groviera hanno perso il primo round davanti alla giustizia americana nel loro tentativo di proteggere il marchio del formaggio groviera.

I produttori del groviera perdono la causa per la tutela del marchio in Usa



Un giudice federale americano ha concluso che il termine è diventato "generico" negli Usa, cosa che a suo avviso impedisce di registrare il marchio per riservarlo solo ai prodotti originari dei due Stati europei. Il magistrato T.S. Ellis ricorda che esistono produttori americani di groviera nello stato del Wisconsin sin dagli anni Ottanta e che la metà del groviera importato negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2020 era prodotto in Germania e in Olanda.



«Decenni di importazione, produzione e vendita di formaggi chiamati groviera ma prodotti al di fuori della regione della Groviera in Francia e in Svizzera hanno eroso il senso del termine e lo hanno reso generico», spiega. Neppure i dizionari, aggiunge, menzionano l'origine geografica di questo formaggio, benché' sia apparso nel XII secolo sulle Alpi. Le associazioni dei produttori svizzera e francese hanno annunciato appello.

