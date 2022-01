Al via #SaveThePanettone! Tra i protagonisti Ernst Knam

Panettone avanzato che si fa? Nessuno spreco! Ha preso il via, con il mese di gennaio, #SaveThePanettone, iniziativa di Too Good To Go, applicazione contro lo spreco alimentare e finalizzata a salvare il cibo in eccesso e mirata a prestare attenzione agli avanzi dopo le Feste di Natale.

SaveThePanettone è l’iniziativa di Too Good To Go



L'attività è attiva a Milano, Roma, Palermo e in oltre 100 esercizi commerciali da nord a sud Italia con gli utenti dell'app che potranno trovare "Magic Box speciali contenenti i prodotti natalizi che necessitano di essere salvati".



L'iniziativa vede la partecipazione del Maestro pasticcere Ernst Knam: nei suoi vendita presenti a Milano gli utenti, a partire dal 20 gennaio, potranno salvare i panettoni artigianali Knam «facendo così durare le feste un po' più a lungo». Dal 17 al 23 gennaio aderiscono a #SaveThePanettone anche le insegne Ipermercati Carrefour e Carrefour Market della catena di supermercati Carrefour, con 47 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale nei quali vengono messi a disposizione i dolci delle festività. Sul sito di Too Good To Go è possibile scaricare gratuitamente "Remix", un eBook di ricette provenienti da tutti i Paesi in cui l'app opera per evitare gli sprechi di cibo. Per la versione italiana, è presente anche la ricetta speciale del Maestro Ernst Knam. Secondo dati rilevati da Too Good To Go durante le festività natalizie lo spreco di cibo aumenta: solo in Italia in questa ricorrenza- si sostiene una nota - vengono buttate via oltre 500mila tonnellate di cibo, con una relativa perdita economica per singola famiglia pari ad 80 euro, numeri- sottolineano - che rendono l'Italia uno dei Paesi europei con il più alto numero di sprechi alimentari, per un totale annuo di 65kg di cibo gettato per ogni abitante.

