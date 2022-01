Il cibo più trendy del 2022? Gli spaghetti ai superfood

Quale sarà il cibo più trendy del 2022? Difficile a credersi, ma probabilmente spaghetti al ginseng. A delineare i futuri trend in una Top 5 è Tuttofood (piattaforma internazionale per il settore agroalimentare, del food&beverage e del retail) con la partnership di associazioni di categoria e altre realtà del settore, analisti, e mondo accademico.

Boom di spaghetti al ginseng

La tendenza registra per i primi piatti l'ascesa degli spaghetti ai superfood, in particolare al matcha e ginseng, carboni vegetali, curcuma e zenzero o frutti rossi. Non manca, per la pasta, la proposta con la spirulina. Sul fronte vegano è invece indicato, per un condimento super salutare, il Cocado, realizzato con olio di cocco vergine bio e olio di avocado.



Nel trend alimentare è considerato poi vincente l'abbinamento frutta a guscio e superfood, nello specifico arachidi abbinate allo zenzero, considerate ottime come snack o come complemento alle ricette. Gli esperti del settore segnalano inoltre il Teff, un cereale tipico del Corno d'Africa ricco di fibra e a basso indice glicemico.



Infine, per dare un tocco aromatico alle pietanze, l'aceto di datteri Palmiro, prodotto senza alcol che grazie all'utilizzo del succo di dattero è adatto, sostengono gli addetti ai lavori, non solo ai piatti salati, ma anche ai dolci e ai cocktail.

© Riproduzione riservata