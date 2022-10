Nell’agroalimentare crescono le installazioni di robot

Crescono le istallazioni di robot nell’agroalimentare. Le installazioni di robot industriali ha raggiunto la quota di 1199 unità (+18%) nel 2021 nel settore de food and beverage italiano. Le installazioni annuali hanno superato per la prima volta le mille unità nel 2019. È quanto emerge con il nuovo rapporto World Robotics diffuso dall'International Federation of Robotics.

Le installazioni complessive in tutti i settori di robot in Italia - informa una nota - sono aumentate del 65% raggiungendo le 14.083 unità nel 2021, «l'anno di maggior successo nella storia del Paese».



«L'Italia – sottolineano - è il secondo mercato di robot più ampio in Europa dopo la Germania». «A portare - commenta Marina Bill, presidente della Federazione internazionale di robotica - i risultati del 2021 sono stati gli effetti del recupero dalla pandemia di Covid-19 e gli acquisti precedenti dovuti a una riduzione dei crediti d'imposta nel 2022. Il Paese aveva visto diversi anni di forte crescita e la pandemia non ha ostacolato la domanda di robot».

