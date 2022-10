Coldiretti, flash mob davanti al Quirinale. Al Governo: “Fate presto”

Fate presto! È l’appello lanciato dagli agricoltori della Coldiretti che hanno improvvisato un flash mob davanti al Quirinale in occasione della fine delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Nei cartelli portati dagli imprenditori agricoli, molti dei quali giovani, si legge anche “Le stalle chiudono” e “Le aziende sono alla canna del gas”. L’invito è ad accelerare i tempi per la formazione del nuovo Esecutivo, così da mettere in campo tutte le misure necessarie ad affrontare la devastante crisi energetica che sta colpendo le aziende agricole dove i costi sono ormai fuori controllo, tanto che più di un’azienda su tre (34%) sta lavorando in perdita, ma il 13% è addirittura a rischio chiusura.

