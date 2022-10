La Gelateria fiorentina Badiani compie 90 anni

Uno dei gelati più famosi e premiati d’Italia compie ben 90 anni: grazie al “Buontalenti”, il suo gusto firma, la nota gelateria fiorentina rappresenta al meglio la cultura artigianale del gelato.

La gelateria Badiani viene fondata nel 1932 a Firenze da Idilio Badiani ed è stata rilevata nel 1993 dal gelatiere Orazio Pomposi, che, insieme ai due figli Paolo e Patrizio, ha portato il marchio a raggiungere nuovi traguardi, attraverso l’innovazione e la creatività applicate a un grande know-how.

Nel 2016, il brand ha fatto un grande salto, e ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione. Pochi sanno che Badiani ha puntato in alto e adesso conta 12 negozi: oltre a quello fiorentino in Viale dei Mille, nove a Londra e due in Spagna, di cui uno a Barcellona e uno a Sotogrande.

Il gelato è sempre realizzato secondo la secolare tradizione italiana: un team di esperti gelatieri, guidati dal gelato maker Paolo Pomposi, trasforma ingredienti accuratamente selezionati nel famoso gelato artigianale.

Ad oggi, Badiani ha oltre 130 dipendenti e una produzione totale di ben 250 tonnellate di gelato artigianale. Tre i Paesi dove è presente con un numero complessivo di clienti di oltre 2 milioni e un fatturato previsto per il 2023 di circa 11 milioni di euro. Inoltre, è il primo brand di gelato artigianale a offrire consegne in 24h in tutto il Regno Unito, oltre alla consegna immediata su Londra e la possibilità di abbonarsi attraverso un sistema di subscription.

Il digital rappresenta per Badiani il 25% della totalità del fatturato, con grandi prospettive future. Per quanto riguarda Barcellona, è stato lanciato il sistema di delivery con consegna in giornata nell'arco dei 40 minuti dalla richiesta, mentre la consegna a lungo raggio sarà sviluppata nei prossimi mesi.

«Siamo felici di festeggiare questo importante traguardo - afferma Paolo Pomposi - 90 anni di storia aziendale e familiare strettamente legati a Firenze. Con orgoglio possiamo raccontare la nostra storia e per l’occasione ringraziare la nostra città che ci ha dato tanto. Le radici di Badiani sono qui ed è certamente grazie anche a Firenze che siamo riusciti a crescere in altri mercati, diventando una realtà internazionale».

Uno dei principi di Badiani è riuscire a mantenere standard qualitativi elevati, in grado di rispettare la tradizione e la storia fiorentina della gelateria, a partire dal suo gusto più famoso: il Buontalenti ispirato all’architetto Bernardo Buontalenti, un “genio creativo”, che fu il primo ad inventare il gelato a Firenze durante il Rinascimento.

Ormai è noto che la ricetta è semplicissima: panna, latte, zucchero e uova, niente di più, ingredienti sapientemente miscelati dall’arte di Paolo Pomposi.

Ma Badiani ama l’evoluzione ed è per questo che la sua artigianalità è innovativa, grazie alla presenza di laboratori specializzati in ogni paese (Italia, Spagna e UK), che rendono possibile la replicabilità artigianale mantenendo gli standard qualitativi del prodotto. Il tutto provato anche dalla creazione di gusti sempre nuovi.

I gusti di ogni punto vendita sono i classici Badiani, inclusi quelli vegani e a cui se ne aggiungono alcuni creati per omaggiare ogni città dove si trova lo storico brand fiorentino. Ad esempio eccone due prodotti ad hoc per Barcellona: “Sant Jordi”, gelato a base di latte e panna con strati di salsa di fragole e un tocco di cioccolato.

E il “Barcellona”: gelato a base di cioccolato bianco con curcuma e strati di salsa di lamponi. Questo sapore è chiaramente ispirato alla "Senyera" (la bandiera catalana), con strisce di colore giallo e rosso.

Uno dei valori di Badiani è la sostenibilità e ciò è dimostrato nella produzione quotidiana. In particolare i laboratori utilizzano un sistema a spreco zero di acqua: è presente infatti un sistema che riutilizza la stessa acqua per il raffreddamento delle macchine.

In ogni mercato, il brand collabora con produttori locali per gli ingredienti principali come panna, latte, zucchero e uova, così da rispettare il territorio e limitare il trasporto delle merci.

Da citare lo studio che Badiani continua a fare sull’aspetto visual realizzato a curato in ogni dettaglio da Aba Arredamenti partner storico e fondamentale per la crescita di Badiani: importante il contributo della brand designer Ilaria Legato, che ha studiato la brand identity in tandem con il marketing team dell’azienda. Ad esempio, nei punti vendita, Badiani si propone come una vera e propria immersione visiva esperienziale nei valori del brand. L'interior, curato dal designer Cosimo Bonciani, prende spunto dallo stile retrò pop, con le sue forniture in legno che si rifà allo stile manierista, a sua volta ispirato al Rinascimento ma tinto di colori forti e accesi come le emozioni che il gelato fa provare. Nell'arredo e nella comunicazione visiva, il brand comunica heritage e artigianalità innovativa, grazie alla presenza di parti tecniche in acciaio e laboratorio a vista. Su tutto domina la presenza del "genio creativo", archetipo rinascimentale, che parla della creatività del brand Badiani e di abilità nel saper fare e pensare il gelato. Dietro il gusto firma “Buontalenti” c’è l’intuizione di un genio e il collegamento con il mondo dell’arte e della creatività, riferimento continuo nella comunicazione visiva di Badiani.

Per esempio, nel pack sono protagonisti dettagli dei personaggi dell'opera Girandola, creata ad hoc per Badiani dall'artista Jonthan Tegeelars, che rappresenta visivamente un mondo immaginifico in cui passato e presente si fondono nel gelato in una girandola di emozioni.

