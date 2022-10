Olio extravergine d'oliva, arriva un francobollo dedicato

È stato emesso dal Ministero dello sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato all'Olio extravergine d'oliva, in 300020 esemplari. Lo comunica Poste italiane precisando che il bozzetto è a cura di Fabiana Del Curatolo.

Il francobollo dedicato all'olio d'oliva



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.



«Questa iniziativa filatelica - si legge nel testo del Bollettino a firma Franco M. Ricci, presidente di Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e direttore di Bibenda - è un grande riconoscimento per il nostro Gruppo di lavoro dell'Olio Extravergine di Oliva». «Abbiamo raccolto il testimone - ricorda il presidente Fis - da Luigi Veronelli, quando il Maestro ci investì della responsabilità di organizzare corsi sull'olio extravergine di oliva in tutta Italia. Il compito che abbiamo fatto nostro è stato proprio quello di spiegare e promuovere l'analisi sensoriale "generando" dei veri e propri esperti della materia: i Sommelier dell'Olio. Con Aiso (Associazione Italiana Sommelier dell'Olio) da anni sottolineiamo la qualità attraverso l'insegnamento dell'analisi sensoriale dell'olio e del suo abbinamento con i cibi nei nostri corsi per Sommelier dell'Olio, registrando partecipanti da tutto il mondo e oltre 130mila presenze l'anno».

