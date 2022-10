Tartufi, quotazioni alte per il “bianco”

Con il caldo e la siccità che non abbandonano la Penisola il prezzo del tartufo bianco viene quotato su valori di 450 euro all'etto per pezzature oltre i 50 grammi in una annata difficile per le alte temperature e le scarse precipitazioni.

Tartufo

È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli andamenti della borsa del tartufo bianco di Acqualagna (Pesaro Urbino) dove si è aperta la Fiera nazionale del tartufo bianco. A far innalzare il prezzo - spiega Coldiretti - sono state le condizioni climatiche non favorevoli perché il 'Tuber magnatum Pico' si sviluppa in terreni che devono restare freschi e umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione.

Intanto nel Molise, regione tra le più ricche di tartufo, si registrano segnali confortanti. Nei giorni scorsi è stato trovato nei pressi di Campobasso un tartufo bianco del peso di 616 grammi. È stato venduto in Arabia Saudita.

